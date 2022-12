Basketbalistky Žabin nastoupí v Eurocupu proti Lyonu už bez šance na postup

Brno - Basketbalistky Žabin nastoupí ve středečním domácím utkání Evropského poháru proti Lyonu již bez šance na postup ze skupiny. České vicemistryně neuspěly se snahou sehrát v náhradním termínu duel 3. kola na hřišti právě tohoto francouzského týmu, kam před měsícem neodcestovaly kvůli nákaze koronavirem u čtveřice hráček. Vedení soutěže rozhodlo o kontumačním vítězství Lyonu 20:0.

Žabiny minulý týden zaznamenaly proti San Sebastianu první výhru ve skupině K, a v případě, že by je čekaly ještě dva duely, měly by alespoň teoretickou šanci na postup do play off. O tu ale kontumací přišly, neboť nyní mají na čtvrtém místě tabulky tříbodovou ztrátu na druhou postupovou pozici.

"Vedení soutěže se odvolalo na postoj FIBA, že covid-19 již letošní ročník nijak neohrožuje, a rozhodlo zápas zrušit bez možnosti jakékoliv pozdější dohrávky. Žabiny i přes veškeré snahy o uskutečnění zápasu, až bude tým mimo riziko nákazy, tak kontumačně prohrály 0:20 bez jediného bodu. V jejich velmi vyrovnané skupině, kde se počítá každý koš, tím pádem přišly i o naději postupu," uvedl klub v tiskové zprávě.

Žabiny se se soutěží rozloučí středečním duelem proti Lyonu od 17:00. Do haly Rosnička by měl dorazit i majitel francouzského klubu Tony Parker, čtyřnásobný vítěz NBA se San Antoniem.