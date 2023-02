Basketbalistky Žabin Brno porazily Chomutov 88:66 a obhájily triumf v poháru

Chomutov - Basketbalistky brněnských Žabin porazily ve finále Českého poháru Chomutov 88:66 a obhájily loňský triumf. Svěřenkyně trenéra Viktora Pruši získaly cennou trofej podevatenácté historii. Nejlepší střelkyní staronových šampionek byla s 21 body Petra Záplatová, spoluhráčka Natálie Stoupalová zaznamenala se 13 body a 12 doskoky double double. Domácím Levharticím nestačilo ani 22 bodů kapitánky Michaely Krejzové. Bronz získala Slovanka, která zdolala Ostravu 93:85.

Žabiny potvrdily při absenci ligového hegemona USK Praha roli favoritek a triumfovaly v poháru potřetí za poslední čtyři sezony. Druhý celek ligové soutěže zdolal Chomutov podeváté za sebou a potřetí v této sezoně.

Levhartice se do finále poháru probojovaly poprvé v historii a chtěly po semifinálovém úspěchu nad Slovankou využít opět výhodu domácího prostředí. Favorizované Žabiny ale od úvodu možnost překvapení nepřipouštěly a po první čtvrtině vedly jasně 26:8. Osmi body se na náskoku podílely Petra Záplatová a Bria Holmesová.

V dalším průběhu úřadující ligové vicemistryně náskok navyšovaly a ve čtvrté čtvrtině vedly rozdílem až 30 bodů (76:46). Chomutov v závěru skóre korigoval, Žabiny ale po závěrečném klaksonu slavily jasné vítězství.

Duel o třetí místo vyhrála Slovanka, která získala první pohárovou medaili v historii. Osmý celek ligové soutěže sice prohrál první čtvrtinu s Ostravou 14:25, do poločasu se ale vrátil na dostřel a v dramatické koncovce strhl výhru na svoji stranu. Ostravě nepomohlo ani 34 bodů Adély Smutné.

"Teď se cítíme super. Po začátku utkání bych našemu vítězství úplně nevěřil, ale od Nového roku se tým semknul. Začali jsme fungovat trošku jinak a hráčky si za tím vítězstvím dnes šly," uvedl v tiskové zprávě asistent trenéra Slovanky Petr Stavěl. "Dnes to bylo o morálce a my jsme v tom vydrželi celý zápas. Ostrava pak doplatila na fauly, což nám trochu pomohlo. Bylo to o tom, kdo bude mít víc sil až do konce, a to jsme byli my," dodal Stavěl.

Finálový turnaj Českého poháru basketbalistek v Chomutově:

Finále:

Žabiny Brno - Chomutov 88:66 (26:8, 48:29, 70:43)

Nejvíce bodů: Záplatová 21, Kneževičová 16, Stoupalová 13 - Krejzová 22, Wynnová-Pollardová 10, Fučíková 7.

O 3. místo:

Slovanka - SBŠ Ostrava 93:85 (14:25, 41:44, 64:64)

Nejvíce bodů: Ondroušková 19, Colemanová a Domuzinová po 18 - Smutná 34, Wilkinsonová 13, Rašková 11.