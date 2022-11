Basketbalistky vyhrály v důležitém duelu o ME v Nizozemsku 71:66

Almere (Nizozemsko) - České basketbalistky vyhrály v Almere v kvalifikaci na mistrovství Evropy nad Nizozemskem 71:66 a udělaly důležitý krok k zajištění jediné postupové pozice z tříčlenné skupiny I. Úspěšný soutěžní debut si na lavičce odbyla trenérka Romana Ptáčková, nástupkyně slovenského kouče Štefana Svitka.

Nejlepší střelkyní českého týmu byla s 19 body Julia Reisingerová, která přidala i sedm doskoků a jednu asistenci. Zbývající dva duely čekají Češky 9. a 12. února doma proti Irsku a Nizozemsku.

"Jsme velmi šťastné. Po pár trénincích přeci jenom nejsme ještě úplně sehrané. Tohle je velmi cenná výhra. Vidíme, že i těch pár tréninků zafungovalo. Jsme šťastné, že jsme to dokázaly dotáhnout do konce," řekla Reisingerová. "Na jednu stranu jsme od nás ani neočekávaly takovýhle výkon. Nikdo nevěděl, jak budeme hrát. My si toho ceníme, i když je to o pět bodů. Samozřejmě nás to ale trošku mrzí, už jsme byly plus osmnáct. Na druhou strany víme proti komu jsme stály a plus pět je lepší než minus pět," dodala.

Trenérka Nizozemska Julie Barennesová se musela vedle dlouhodobě zraněné pivotky USK Praha Emese Hofové obejít také bez rozehrávačky Girony Laury Corneliusové. V české sestavě si odbyly reprezentační debut rozehrávačka Kateřina Zeithammerová a křídelnice Anežka Kopecká.

První koš daly po 107 sekundách domácí díky Natalii van den Adelové, Češky se chytily až na konci třetí minuty díky Elišce Hamzové, která si navíc vynutila faul a proměnila šestku. Potom proměnila další nájezd Gabriela Andělová, přidala trojku a na 10:2 zvýšila Reisingerová.

V šesté minutě musela odstoupit do konce první čtvrtiny po faulu Esther Fokkeové Reisingerová, ale český tým i bez ní navyšoval rozdíl. Debutující Zeithammerová se po 86 sekundách na palubovce uvedla trojkou a zvýšila už na 17:6.

"Určitě jsem byla nervózní a jsem až doteď. Po té trojce to byla taková úleva, že to ze mě aspoň trochu opadlo a mohla jsme trošku začít hrát. I ta druhá trojka byla podle mě se štěstím. Asi jsem ho dneska měla, když to byl první zápas a první body. Jsem ráda, že jsme vyhrály. Je to důležitá výhra," prohlásila Zeithammerová.

Ve 13. minutě po přihrávce Veroniky Voráčkové, jež po zranění nastoupila poprvé v sezoně, se prosadila po návratu do hry Reisingerová a zakončením v pádu zařídila Andělová vedení 30:15. Reisingerová 75 sekund před poločasem zaokrouhlila svou bilanci na 10 bodů a bylo to 41:23.

Nizozemky na přelomu zápasu stáhly ztrátu na 12 bodů, ale Češky díky ziskům odpověděly rychlými protiútoky. Svěřenkyně Ptáčkové poté unikly do vedení 57:41, domácí však předvedly sedmibodovou šňůru a rázem byly po dlouhé době pod dvoucifernou ztrátou. Tu ale vrátila dvěma šestkami kapitánka Renáta Březinová. V závěru třetí čtvrtiny proměněnými trestnými hody snížila Loyce Bettonvilová na 51:59.

Na startu poslední desetiminutovky Bettonvilová trefila šestku a Laura Westeriková dostala domácí už jen na rozdíl pěti bodů. Odpověděly však Reisingerová, Tereza Vyoralová a sérii 7:0 dokonala trojkou Hamzová. Za stavu 66:58 trefila ve 37. minutě trojku Holešínská a Češky si už výhru pohlídaly. Westeriková pak ještě košem z dálky s klaksonem vylepšila domácím pozici do odvety snížením na pouhých pět bodů.

"Bez drama to rozhodně nebylo. Už v poločase to bylo takové, že budeme muset zabrat. Ony vlastně od poločasu začaly hrozně presovat a hrát velmi agresivní basket, takže jsme trošku ztratily náskok a potom už se to samozřejmě táhne. Snažily jsme se dorovnat jejich agresivitu. Škoda té poslední trojky," dodala Reisingerová.

Nizozemsko - Česko 66:71 (15:24, 28:43, 51:59)

Nejvíce bodů Nizozemska: Fokkeová a Westeriková po 11, Bettonvilová a Treffersová po 10.

Sestava a body Česka: Reisingerová 19, G. Andělová 15, Hamzová 11, Vyoralová 4, Stoupalová 2 - Březinová 7, Zeithammerová 6, Holešínská 5, Voráčková 2, A. Kopecká, Sklenářová.

Fauly: 20:25. Trestné hody: 19/13 - 14/13. Trojky: 7:6. Doskoky: 21:28.

Tabulka:

1. Česko 2 2 0 141:120 4 2. Nizozemsko 2 1 1 148:131 3 3. Irsko 2 0 2 114:152 2