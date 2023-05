Basketbalistky vstoupily do přípravy před ME úspěšně, porazily Turecko 83:70

Istanbul - České basketbalistky zvítězily v prvním přípravném utkání před červnovým mistrovství Evropy na turnaji v Turecku nad domácím výběrem 83:70. Nejlepší střelkyní výběru trenérky Romany Ptáčkové byla se 17 body Natálie Stoupalová, domácím nestačilo ani 19 bodů Tilbe Senyürekové. Národní tým odehraje v Istanbulu ještě páteční duel s Německem, o den později vyzve Lotyšsko.

"Za mě velká spokojenost a nejenom z toho pohledu, že jsme dnes teprve přiletěly," řekla v tiskové zprávě Ptáčková. "Sestava také byla kombinovaná, protože chceme zapojit všechny hráčky. Dneska jsme měly hodně mladý tým včetně Emmy Čechové a Dominiky Paurové. Podaly jsme velmi dobrý výkon," dodala trenérka, která nechala odpočívat Terezu Vyoralovou, Veroniku Voráčkovou či Pamelu Therese Effangovou.

Češky uspěly ve stejný den, kdy do Istanbulu přiletěly. Program turnaje byl změněn kvůli nedělnímu 2. kolu prezidentských voleb v Turecku. Tým odcestoval se 14 hráčkami, chyběla například Julia Reisingerová, která se kvůli zánětu paty omluvila i z účasti na mistrovství Evropy.

"Nečekala jsem, že odehrajeme takový zápas v den letu. Trvalo nám, než jsme se adaptovaly. Jsem ráda, že jsme to zvládly. Nečekala jsem, že to půjde takhle dobře," podotkla Stoupalová. "Je to náš první zápas, sehrávaly jsme se postupně. Už před zápasem jsme se bavily s holkama, že bude těžké se rozhýbat, ale myslím, že jsme to zvládly super," doplnila.

Výběr trenérky Ptáčkové byl většinu zápasu ve vedení a do poločasu si vytvořil čtyřbodový náskok. Po přestávce zvýšily Češky na rozdíl 11 bodů (50:39), domácím se ale podařilo ještě ve třetí čtvrtině vyrovnat. V závěrečné části ale Češky zlepšily obranu, vyhrály ji 23:10 a nakonec triumfovaly o třináct bodů.

"Měly jsme problém s jejich patnáckou (Senyürekovou), kde jsme zkoušely tři druhy obrany. To se bude zlepšovat až se sehrajeme, když někdo v obraně propadne, tak si vypomůžeme víc. Ještě máme na čem pracovat. Trenérka nás vždycky upozorňovala na to, že je potřeba hru zklidnit. Sice jsme přišly o velké vedení, ale v závěru jsme si to pohlídaly," dodala Stoupalová.

Basketbalistky sehrají i přípravné zápasy v Česku. Od 1. do 2. června se utkají v Praze a Hradci Králové s Velkou Británií, 7. a 8. června vyzvou dvakrát Slovensko. ME se uskuteční od 15. do 25. června, Češky vyzvou v základní skupině v Tel Avivu domácí Izrael, Itálii a Belgii.

Přípravný turnaj basketbalistek v Istanbulu: Turecko - Česko 70:83 (20:23, 36:40, 60:60) Nejvíce bodů: Senyüreková 19, Uzunová 13, Günerová 12 - Stoupalová 17, Čechová 14, Březinová 9. Fauly: 17:24. Trestné hody: 18/14 - 13/12. Trojky: 8:9. Doskoky: 36:30.