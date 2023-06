Basketbalistky vstoupí do ME v Tel Avivu proti Itálii

Tel Aviv/Lublaň - České basketbalistky vstoupí ve čtvrtek do mistrovství Evropy zápasem proti Itálii. Při své patnácté účasti na kontinentálním šampionátu za sebou se představí v základní skupině B v Tel Avivu ještě v pátek proti Belgii a v neděli proti domácímu Izraeli. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové budou bojovat o tři postupová místa. Vítěz se posune přímo do čtvrtfinále do Lublaně, týmy z druhého a třetího místa čeká boj o posun do další fáze ve Slovinsku v pondělí také v Menora Mivtachim Areně pro více než deset tisíc fanoušků. Titul z roku 2021 obhajují Srbky.

Česky třikrát za sebou skončily na ME ve skupině poslední a nepostoupily do další fáze. Tentokrát s omlazeným kádrem budou chtít tuto bilanci prolomit a navázat na vydařenou přípravu, v které se poměřily výhradně s účastnicemi šampionátu a vyhrály šest ze sedmi utkání. K postupu může teoreticky stačit i jediná výhra, ale z roku 2017 z domácího vystoupení v Hradci Králové i o dva roky později z Rigy mají české hráčky opačnou zkušenost.

Úvodní zápas s Italkami, který začne ve 14:00 SELČ, proto berou jako důležitý krok. Naposledy se s nimi utkaly v kvalifikaci na minulý EuroBasket. Nejdříve v listopadu 2019 vyhrály v Cagliari 62:52 a v odvetě podlehly v listopadu 2020 v Rize 63:69.

"Ze začátku jsem si na ně věřila nejvíc, ale co jsem viděla jejich přípravu, tak tam nebude lehký zápas. Bude záležet, kdo to v daný moment urve víc a komu to padne. Je to i o štěstí. Třeba se Zandalasiniová desetkrát netrefí za tři a bude to super. Nebo se taky trefí a nebude to dobré. Všechny týmy jsou pro mě hratelné, uvidíme," řekla kapitánka Renáta Březinová.

Před italskou hvězdou Cecilií Zandalasiniovou z Boloni varuje i rozehrávačka Tereza Vyoralová, která se představí už na šestém ME. "Známe je. Podle mě budou agresivní. Nejsou úplně vysoké, asi budou hrát na Zandalasiniovou, která si v týmu může dělat úplně, co chce. Na ni se budeme muset připravit," prohlásila Vyoralová. "Mají zkušené hráčky z Eurocupu i Euroligy, takže tým je určitě kvalitní. Taky měly slušnou přípravu. Nesmíme nic podcenit, první zápas bude určitě důležitý, půjdeme za vítězstvím."

Po absenci pivotky Julie Reisingerové se český tým musí vyrovnat s tím, že další oporu Veroniku Voráčkovou trápí zraněný kotník. Podle asistenta Petra Tremla je důležité vybalancovat sebevědomí týmu po šesti výhrách ze sedmi zápasů s realitou bojů na ME. "Výsledkově se to podařilo, ne vždy herně. To jsme si sami také vyhodnotili, že některé části utkání také nebyly úplně ideální," uvedl Treml.

"Spíš se bojím, aby to nebylo kontraproduktivní. Když snadno vyhráváte, tak se dostáváte i trošku do té role: 'Tyhle jste porazili a jste v roli favorita.' Ale ono to pak reálně úplně nemusí být, protože někteří ti soupeři nehráli v plném složení," řekl Treml.

V Tel Avivu se představí také Španělsko, Černá Hora, Lotyšsko a Řecko ve skupině A, z které vzejde soupeř v osmifinále pro týmy z "béčka". Osmifinálové zápasy jsou na programu hned v pondělí a úspěšné celky čeká stěhování ke čtvrtečnímu čtvrtfinále v Lublani. Týmy ze skupin C (Slovinsko, Francie, Německo, Velká Británie) a D (Srbsko, Turecko, Maďarsko, Slovensko) čeká osmifinále až v úterý. Šampionát vyvrcholí v Areně Stožice pro více než 12 tisíc diváků v neděli 25. června, finále je na programu ve 20:00.

Bude se hrát také o účast v kvalifikaci na olympijské hry v Paříži, o které bude mít možnost bojovat vedle pořádající Francie další pět nejlepších týmů.