Basketbalistky v premiéře trenérky Ptáčkové porazily v přípravě Polsko

Trutnov - České basketbalistky v prvním zápase pod vedením nové trenérky Romany Ptáčkové uspěly, v Trutnově porazily v přípravě Polsko 66:49. Nejlepší domácí střelkyní byla s 12 body Veronika Šípová, o dva body méně dala Pamela Effangová. Polkám nepomohl ani double double Weroniky Telengové, která nasbírala 16 bodů a 11 doskoků. Češky se utkají se stejnými soupeřkami v sobotu, tentokrát za zavřenými dveřmi.

"Jsem moc spokojená, zejména po tom dosavadním průběhu přípravy. Máme devět omluvenek a několik hráček přijelo až na toto soustředění, takže to nebylo jednoduché dát dohromady," uvedla Ptáčková v tiskové zprávě. "Polský tým je dobře vedený, má stejné trenéry přes čtyři roky, zatímco my jsme to tu dávali dohromady na poslední chvíli. Chtěla bych moc pochválit holky za energii a nasazení. Tyto zápasy rozhoduje obranná fáze a tam hráčky ukázaly obrovskou vůli," řekla.

Pětapadesátiletá trenérka, která nahradila v květnu na reprezentační lavičce Štefana Svitka, se musela v duelu obejít například bez Veroniky Voráčkové, Terezy Vyoralové nebo Julie Reisingerové. Roli kapitánky převzala pivotka Renáta Březinová.

Češky držely v prvním poločase s Polkami krok a zachytily ve druhé čtvrtině nástup soupeřek, které utekly do sedmibodového vedení. Poločas zakončily jen s dvoubodovým mankem.

Ve druhé polovině třetí čtvrtiny navíc domácí reprezentantky utekly díky šňůře jedenácti bodů za sebou do vedení 51:42. V této pětiminutovce dala pět bodů Březinová, o dva body více nastřílela Karolína Šotolová.

"O poločase jsme nemluvily o útoku, ale spíš o tom, že musíme vydržet v této aktivní obraně. Čekala jsem, že Polky přitvrdí, což se stalo. Ale rozhodlo procento střelby, kdy nám to začalo padat z dálky a ony se trápily. Chvílemi jsme si připadaly jako cizinci na hřišti, ale určitě chci po holkách maximální nasazení. Bude se hrát ve více lidech a musíme do toho dát stoprocentní energii," uvedla Ptáčková.

Před závěrečnou čtvrtinou měly Češky třináctibodový náskok, který v závěru ještě navýšily. "Jsem strašně ráda, že ta premiéra byla vítězná. Pomohlo nám to v sebevědomí do dalších utkání. Včera na tréninku jsme hrály a dostaly co proto, že to nebylo podle představ trenérů, takže je to i trochu zadostiučinění, že jsme ukázaly, že basket hrát umíme. Byly jsme hodně motivované," řekla Effangová.

V listopadu čeká basketbalistky pokračování kvalifikace mistrovství Evropy 2023. Nejprve se představí v Nizozemsku a poté v Bělorusku. Zatím mají ve skupině I bilanci jedné výhry a jedné porážky.

ČR - Polsko 66:49 (15:15, 27:29, 56:43)

Nejvíce bodů: Šípová 12, Effangová 10, Brabencová a Holešínská obě 9 - Telengová 16, Parzeńská 10, Skobelová 7. Fauly: 16:20. Trestné hody: 21/18 - 15/11. Trojky: 8:4. Doskoky: 34:38.