Basketbalistky uzavřely nominaci na ME, vypadly Sklenářová a Pospíšilová

Ilustrační foto - Čtvrtfinále play off basketbalové ligy žen - 3. zápas: USK Praha - Karlovy Vary, 27. března 2018 v Praze. Zleva Julie Pospíšilová z USK a Simona Sklenářová a Kateřina Rokošová z Karlových Varů. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Z nominace českých basketbalistek před mistrovstvím Evropy vypadly při posledním škrtu křídelnice Simona Sklenářová z USK Praha a Julie Pospíšilová z Wisconsinu z NCAA. Uvedl to dnes reprezentační trenér Štefan Svitek, který uzavřel finální dvanáctičlennou nominaci na vrcholný turnaj. Do něj Češky vstoupí ve čtvrtek 17. června úvodním duelem proti Rusku.

"Nebylo to jednoduché rozhodování, ale patří to k naší práci. I když je to nevděčná role, museli jsme vyřadit dvě hráčky a prostě jsme se rozhodli," uvedl Svitek v tiskové zprávě.

Vedle Sklenářové a Pospíšilové vypadly již dříve z nominace Pamela Effangová nebo zraněná rozehrávačka Petra Záplatová. Trenér Svitek nicméně ocenil u všech bojovný přístup a nasazení. Češky po testovacích duelech se Švédskem a Běloruskem zakončily přípravu dvěma výhrami nad Slovenkami (77:49 a 74:58)

"Simoně příprava určitě pomohla. Je to mladá hráčka a navíc se dostala ze zranění. Doufám, že se tu něco naučila a poslední týdny byly pro ni pozitivní. Julča se musela adaptovat na jiný styl basketbalu i trénování, než je zvyklá z Ameriky. Zámořský styl tolik neznám, ale hráčky, co mi prochází pod rukama, s tím často mají na začátku problémy. Ona ale zapadla velmi dobře, doufám, že se v další sezoně zlepší. Obě hráčky jsou perspektivní a počítám s nimi dál," uvedl Svitek.

Účast z minulého ME, na němž skončil jeho tým na předposledním 15. místě, si zopakují jen Renáta Březinová, Kateřina Elhotová, Romana Hejdová, Veronika Voráčková a Tereza Vyoralová.

Jednatřicetiletá Elhotová se představí na velkém mezinárodním turnaji podvanácté - na kontinentálním šampionátu od své premiéry v roce 2007 poosmé za sebou, byla i na dvou mistrostvích světa, přičemž na domácím v roce 2010 získala stříbro, a také na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 a v Londýně o čtyři roky později. O dva roky starší kapitánka Hejdová míří na šesté ME, Hanušová a Vyoralová na páté. Všechny byly také stejně jako Elhotová na MS v roce 2014. Hejdová s Hanušovou mají také zkušenost z jedné účasti na olympiádě.

Finální dvanáctka hráček se 14. června přesune do dějiště základní skupiny Štrasburku, kde nastoupí o tři dny později k prvnímu duelu proti Rusku. V dalších zápasech je čeká domácí Francie a Chorvatsko. "Je trochu problém, že jsme nemohli odtrénovat celou přípravu v plné sestavě. Přesto jsem rád, že jsou tady s námi na palubě prakticky všechny zkušené hráčky, které by tým měly táhnout," dodal Svitek.

Konečná nominace českých basketbalistek na ME ve Španělsku a Francii (17. - 27. června 2021)

Rozehrávačky: Tereza Vyoralová (USK Praha), Eliška Hamzová (Žabiny Brno), Gabriela Andělová (Saarlouis/Něm.),

křídla: Kateřina Elhotová, Alena Hanušová, Veronika Šípová, Veronika Voráčková (všechny USK Praha), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Romana Hejdová (Nantes/Fr.), Kristýna Brabencová (South Florida/USA).

pivotky: Renáta Březinová (KP Brno), Julia Reisingerová (Girona/Šp.).