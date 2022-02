Basketbalistky USK zaútočí v Benátkách na první letošní výhru v EL

Benátky (Itálie) - Basketbalistky USK Praha se pokusí v dnes v Evropské lize na hřišti Benátek uspět po dvou porážkách a získat v soutěži první výhru v tomto kalendářním roce. České mistryně by si v případě úspěchu pojistily třetí místo ve skupině A a dál by živily teoretickou šanci na druhou příčku.

"Ta nerozehranost je asi naším největším problémem. Všechny zápasy odložil náš soupeř a musíme si držet palce, abychom byly dál v pořádku. Snažíme se na tréninku připravit, jak to jde, ale sama nevím, v jakém herním stavu tým je. Přesto jedeme do Benátek s tím, že chceme uspět," řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Pražanky úvodní domácí zápas s Benátkami vyhrály v prosinci 88:53. Dosud italského soupeře porazily ve všech třech vzájemných duelech a pokaždé zvítězily minimálně o 27 bodů. Favoritem proti předposlednímu týmu tabulky budou i nyní.

"Musíme se vyvarovat zaváhání, jaké se stalo naposledy Salamance, která takřka prohrála v Szekszárdu (88:84 po prodloužení). Benátky jsou nebezpečné. Mají kvalitní soupisku, jen nefungují jako tým, takže si musíme dát bacha," uvedla Hejková. Počítat může se všemi hráčkami kromě zraněné Simony Sklenářové.

Svěřenky slovenské trenérky chtějí napravit předchozí dva nezdary v soutěži. Po domácí porážce s Jekatěrinburgem (77:90) podlehly i na hřišti Salamanky (75:85) a musely jí přenechat druhé místo v tabulce. Na španělský tým ztrácejí dva body a jen výhra jim udrží teoretickou šanci.

"Není to v našich rukou. Salamanca by potřebovala dvakrát prohrát, takže jsme smířené s tím, že budeme třetí. Připravujeme se spíše na to, že půjdeme na tým z druhého místa vedlejší skupiny," připustila slovenská trenérka.

Nejlepší hráčkou Benátek je americká rozehrávačka se srbským občanstvím Yvonne Andersonová, která má průměr 15,1 bodu na zápas. Daří se také španělské pivotce Astou Ndourové s průměrem 11,3 bodu. Italský celek však zatím vyhrál v soutěži jen tři utkání.

"Samotnou mě jejich výsledky překvapují, protože mají dobrý tým. Nemyslím si, že jejich trenéři zvolili styl hry, který by jejich hráčkám seděl. Basketbalistky jako Andersonová nebo Ndourová jsou kvalitní, proto si musíme dát pozor, aby se nerozstřílely zrovna proti nám," dodala Hejková.

Předposlední utkání USK v základní skupině Euroligy začne v Benátkách v úterý ve 20:30.