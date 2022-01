Basketbalistky USK zabojují v Salamance o druhé místo

Praha/Salamanca (Španělsko) - Basketbalistky USK Praha čeká ve středu v Salamance přímý souboj o druhé místo v euroligové skupině A. Tým trenérky Natálie Hejkové chce proti vicemistrovi minulého ročníku zapomenout na předchozí porážku s Jekatěrinburgem a vybojovat vítězství v pátém vzájemném utkání za sebou. Počítat už může s americkou pivotkou Alyssou Thomasovou, která kvůli zotavení po koronaviru poslední euroligový duel vynechala.

"Jedeme tam zkusit zvítězit. Hrajeme sice s finalistou posledního ročníku Euroligy, ale i my máme svou kvalitu. Poté, co jsme hrály do jisté míry vyrovnaně s Jekatěrinburgem (77:90), věřím, že si můžeme troufat i na Salamanku u nich," řekla ČTK Hejková.

Pražanky vyhrály první vzájemný zápas v listopadu doma o 25 bodů (80:55), ale v tabulce mají oproti španělskému soupeři o porážku víc. V případě středečního neúspěchu by již neměly boj o druhou příčku ve vlastních rukou. Do konce základní části zbývají tři kola, Salamanku ale ještě čeká dohrávka odloženého zápasu na hřišti Montpellier.

"Jednoznačně to bude jiný zápas než v Praze. Veřejnost si nemůže myslet, že jedeme do Salamanky jasně vyhrát. V Salamance se obecně nevyhrává," upozornila Hejková. "V konečném důsledku se ukazuje, že naším největším problémem je úvodní prohra v Montpellier, kde jsme dostaly 0,6 sekundy před koncem rozhodující koš po necitlivě odpískaném faulu. Kdybychom tam uspěly, šlo by nyní se Salamankou o vzájemné skóre, které máme dobré. Takto ale jde o to, že pokud chceme být druzí, musíme nyní zvítězit," doplnila slovenská trenérka.

Salamanku v posledních zápasech táhla americká střelkyně Kahleah Cooperová, která má po pěti odehraných duelech v Evropské lize průměr 26,4 bodu na zápas. V prvním utkání proti USK nehrála a k týmu se připojila hned po něm. "Má obrovský bodový průměr a dost změnila hru Salamanky. Na druhou stranu ale nemůžeme bránit jen ji, protože hned za ní jsou velmi dobré střelkyně z delších vzdáleností," varovala Hejková.

V dresu španělského týmu se daří také Katie Lou Samuelsonové, jež má 14,8 bodu na zápas, i její sestra Karlie. "Co jsem si všimla, tak jen v minulém zápase proti Benátkám (110:69) spolu sestry Samuelsonovy nasázely 11 trojek. Věřím ale, že si ten dobrý zápas po karanténě a covidu už vybraly a ve středu to takové nebude," řekla sedmašedesátiletá trenérka.

USK Praha se Salamancou neprohrál od roku 2013. Českým mistryním by měla opět pomoci i americká podkošová opora Thomasová, jež během vánoční přestávky prodělala koronavirus a minulý týden proti Jekatěrinburgu nehrála.

"Tým je v plné síle a to je dobrá zpráva. Fakt, že máme Alyssu zpět, nás naplňuje optimismem. Čeká nás supersilný soupeř ve svém prostředí, ale určitě nic nevzdáme a budeme bojovat," dodala Hejková, jejíž tým má už účast ve čtvrtfinále jistou.

Utkání začne ve středu v Salamance ve 20:30 SEČ.