Polkowice (Polsko) - Basketbalistky ZVVZ USK Praha v závěrečném kole základní části Evropské ligy vyhrály 79:74 na hřišti Polkowic a obsadily konečné druhé místo ve skupině A. Ve čtvrtfinále se utkají s třetím týmem skupiny B Fenerbahce Istanbul, jehož barvy hájí česká reprezentantka Kia Vaughnová.

Pražanky přijely do Polska bez druhé rozehrávačky Leticie Romerové a trenérka Natália Hejková musela improvizovat v rotaci. Především se ale českým mistryním nepovedlo zachytit úvod zápasu a měly problémy v útoku i obraně. Polkowice si proto vypracovaly náskok až o 14 bodů.

Od druhé čtvrtiny ale Pražanky obranu zlepšily a začaly manko stahovat. Ve druhé půli se pak utkání změnilo v přetahovanou o každý bod. Důležitou roli hrály obě pivotky USK Marija Režanová a Alyssa Thomasová, které držely tým na doskoku a prosazovaly se i v útoku.

Čtyři minuty před koncem dala důležitý koš s faulem Valériane Ayayiová a poslala USK do vedení, které už český celek udržel zejména díky dobré obraně.

"Každá takto vybojovaná výhra chutná o to lépe. Přesvědčily jsme se, že i když nezačneme dobře, dokážeme zápas dovést do vítězství. Jsme druhé a teď nás čeká Fenerbahce," řekla trenérka Hejková.

Výhra je o to cennější, že lavička USK přispěla jen dvěma body. Režanová táhla tým 22 body a 12 doskoky. Double double si připsaly i Thomasová za 14 bodů a 14 doskoků a Ayayiová za 11 bodů a 13 doskoků. Kateřina Elhotová přidala 17 bodů.

"Zápas to byl hodně těžký, protože Polkowice mají skvělý tým a hrály dobře. My naopak začaly špatně, ale dokázaly jsme se vrátit do zápasu a pak využily svou šanci. Jsem opravdu šťastná, že jsme vybojovaly druhé místo," dodala Režanová.

Mnohem zamotanější byla skupina B, kde Riga podlehla Šoproni 71:79 a Fenerbahce překvapivě prohrálo 92:94 po prodloužení na hřišti francouzského Carola. Tři týmy tak měly shodnou bilanci nejen v celé tabulce, ale i ve vzájemných zápasech. Skóre ze vzájemných duelů pak měla nejlepší Šoproň, která skončila druhá a utká se s Bourges. Třetí Fenerbahce narazí na USK. První zápas se bude hrát 5. března v Praze, odveta 8. března v Turecku. Případný třetí zápas by se hrál 13. března opět v Praze.

Riga obsadila čtvrtou příčku a ve čtvrtfinále narazí na Jekatěrinburg. Poslední dvojici tvoří Kursk s Polkowicemi, které do play off posunula porážka Orenburgu v Schiu 50:82.

Výsledky 14. kola Evropské ligy basketbalistek

Skupina A:

Polkowice - ZVVZ USK Praha 74:79 (28:18, 40:35, 54:56)

Nejvíce bodů: Fagbenleová 23, Leedhamová 11, J. Thomasová a Hayesová po 10 - Režanová 22, Kateřina Elhotová 17, A. Thomasová 14, Oblaková 13, Ayayiová 11. Fauly: 27:21. Trestné hody: 28/23 - 23/14. Trojky: 3:3. Doskoky: 36:47.

Castors Braine - Jekatěrinburg 69:95, Villeneuve - Bourges 74:78, Schio - Orenburg 82:50.

Konečná tabulka:

1. Jekatěrinburg 14 13 1 1155:859 27 2. USK Praha 14 10 4 1119:1005 24 3. Bourges 14 9 5 1042:940 23 4. Polkowice 14 7 7 930:913 21 5. Orenburg 14 7 7 899:950 21 6. Schio 14 5 9 912:955 19 7. Villeneuve 14 4 10 875:1047 18 8. Castors Braine 14 1 13 840:1103 15

Skupina B:

Hatay - Dynamo Kursk 62:87, Riga - Šoproň 71:79, Carolo - Fenerbahce Istanbul 94:92 po prodl. (za hosty Vaughnová 20 bodů, 3 doskoky, 1 asistence), Salamanca - Olympiakos Pireus 72:48.

Konečná tabulka:

1. Dynamo Kursk 14 13 1 1046:913 27 2. Šoproň 14 8 6 1010:937 22 3. Fenerbahce Istanbul 14 8 6 1038:981 22 4. Riga 14 8 6 1005:911 22 5. Salamanca 14 7 7 963:969 21 6. Carolo 14 5 9 1007:1120 19 7. Hatay 14 5 9 940:1063 19 8. Olympiakos Pireus 14 2 12 868:983 16

Čtvrtfinálové dvojice:

Jekatěrinburg - Riga, USK Praha - Fenerbahce, Kursk - Polkowice, Šoproň - Bourges