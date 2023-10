Basketbalistky USK vyhrály v Györu a mají druhé vítězství v Eurolize

Györ (Maďarsko) - Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve 3. kole Evropské ligy na hřišti maďarského Györu 83:64 a připsaly si druhou výhru v tomto ročníku soutěže. České mistryně táhla Australanka Ezi Magbegorová, která nasbírala 21 bodů a osm doskoků. Blízko double double byla také španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová s 15 body a osmi asistencemi. Tereza Vyoralová přidala 16 bodů. Györu nepomohlo ani 27 bodů nejlepší střelkyně Kristine Anigweové.

"Tuhle výhru jsme potřebovaly. Když teď hrajeme venku, tak abychom si i něco odvezly. Určitě to je super povzbuzení. Jdeme ale krok po kroku," řekla ČTK Hejková.

Její svěřenkyně napravily týden starou porážku z Polkowic, kde podlehly 68:75. Sérii tří venkovních zápasů zakončí příští týden v Salamance. Györ prohrál v Eurolize i třetí zápas.

"Důležité bylo, že jsme ukazovaly celý zápas svou sílu. Soupeř se ještě v první půli držel díky našim chybám, ale to je basketbal. Ve druhé půli jsme už úplně dominovaly. Co mě těší, že jsme mohly použít širší kádr," uvedla Hejková.

Pražanky se musely stejně jako v Polsku obejít bez zraněné kapitánky Teji Oblakové a Francouzky Valériane Ayayiové. Obě hráčky laborují se zraněným kotníkem. Hostující basketbalistky sice v úvodu ztrácely 4:7, poté ale šňůrou dvanácti bodů vývoj otočily. První čtvrtinu vyhrály 21:13.

Maďarský celek se ve druhé čtvrtině přiblížil na rozdíl jediného bodu, české šampionky ale zlepšily obranu a opět odskočily. Poločas ukončily s vedením 42:35. Jejich nejlepší střelkyní byla tou dobou Veronika Voráčková s 11 body.

USK rozhodl povedeným nástupem do druhé půle. Díky povedené sekvenci 12:1 získal nejvyšší osmnáctibodové vedení 54:36 a do konce utkání dvouciferný náskok nepustil. Rozstřílela se hlavně Magbegorová, která měla po třetí čtvrtině 18 bodů.

"Cením si i toho, že do utkání nastoupila, protože ráno to vypadalo, že ani náhodou a skončí v nemocnici," podotkla Hejková. Australskou hráčku trápily bolesti břicha. "Odehrála to skvěle. Je naší velkou oporou. A ještě důležitější bylo, že v tom nebyla sama," řekla slovenská trenérka.

Györ sice v závěrečné části stlačil manko na 12 bodů, Pražanky si ale závěr pohlídaly a nakonec zvítězily jasně o 19 bodů. "Každý, kdo byl dnes na hřišti, byl nebezpečný. Z toho jsme těžily, že to nebylo o jedné nebo dvou hráčkách," dodala Hejková.

Evropská liga basketbalistek - 3. kolo: Skupina B: Györ - ZVVZ USK Praha 64:83 (13:21, 35:42, 52:62) Nejvíce bodů: Anigweová 27, Goreeová 8, Bachová 7 - Magbegorová 21, Vyoralová 16, Cazorlaová 15. Fauly: 13:13. Trestné hody: 12/11 - 5/5. Trojky: 7:8. Doskoky: 29:33.