Basketbalistky USK vyhrály drama v Bourges a udržely neporazitelnost

Bourges (Francie) - Basketbalistky USK Praha zvítězily v 3. kole Evropské ligy po dramatickém souboji v utkání dosud neporažených týmů na hřišti Bourges 73:70. České šampionky uspěly přesto, že vinou rozsáhlé marodky opět hrály v okleštěné sestavě, a vedou skupinu A.

"Z tohoto vítězství jsme nadšené. Začaly jsme skvěle, poté přišel útlum a nakonec to byla přetahovaná se šťastným koncem pro nás. To vždy potěší a obzvlášť v Bourges, kde se často nevyhrává," řekla po utkání ČTK trenérka Natália Hejková.

Skvělý výkon podala Američanka Alyssa Thomasová, která byla s 28 body nejlepší střelkyní zápasu. Světová šampionka odehrála téměř 39 minut, během kterých nasbírala také devět doskoků a šest asistencí.

Zdatně jí sekundovala Valériane Vukosavljevičová, která dala 16 bodů a připojila sedm doskoků. Francouzská basketbalistka, jež se vrátila do USK v létě po lednovém porodu dcery, zvládla zápas proti svému někdejšímu týmu bez střídání.

USK je ve skupině A jediným neporaženým celkem. "Vzhledem k potížím, které nás od začátku sezony potkaly, je to víc, než jsme čekaly. O to víc se těšíme, až budeme konečně kompletní," uvedla Hejková.

Pražanky se musely vedle dlouhodobě zraněné Emese Hofové obejít i bez americké opory Brionny Jonesové, Veroniky Voráčkové a Veroniky Šípové.

Svěřenkyním trenérky Hejkové navzdory oslabené sestavě vyšel výborně úvod utkání, v němž vedly 14:2. První čtvrtinu ovládl USK 26:13, ale po krátké přestávce následovala vynikající pasáž domácích a úřadující šampionky evropského Superpoháru vyrovnaly na 30:30.

"V poločase bylo třeba tým uklidnit. Problém nebyl ani tak v obraně, kde jsme inkasovaly jen 34 bodů. Ve druhé čtvrtině jsme ale selhaly střelecky, kdy jsme neproměnily šance z jinak vypracovaných pozic. Hlavní proto bylo, aby si hráčky dál věřily," podotkla Hejková.

Ve třetí části si Bourges vypracovalo vedení 45:40, ale do poslední čtvrtiny šly s tříbodovým náskokem české mistryně. Jejich náskok narostl na sedm bodů, francouzskému celku se však podařilo skóre znovu otočit a jít několikrát do vedení o jeden bod.

V napínavé koncovce nejlepší střelkyně domácí Yvonne Andersonová (20 bodů) proměnila pouze jeden ze dvou trestných hodů a snížila na 70:71. Pak házela dvě šestky Vukosavljevičová a uspěla rovněž pouze jednou. Stejně jako Thomasová, které těsně před sirénou už jen pojistila cennou výhru USK.

"Ta dramatická koncovka nemusela být. Přišly tam chyby, které by tak zkušené hráčky neměly dělat. O tom ale je basketbal. Kdyby nebyly chyby, tak je to nezajímavé. Myslím, že jsme byly oproti Bourges lepší v tom, že jsme měly širší paletu hráček, které zabraly. Nakonec to bylo zasloužené vítězství," dodala Hejková.

Basketbalistky KP Brno prohrály v Eurocupu ve Francii o 74 bodů

Basketbalistky KP Brno prohrály ve třetím kole Evropského poháru na palubovce Flammes Carolo vysoko 46:120. Po předchozí porážce v Angers neuspěly ani ve druhém zápase s francouzským protivníkem. V tabulce skupiny L jim po polovině zápasů patří třetí místo.

Ostřílený severofrancouzský celek s několika hráčkami se zkušenostmi z WNBA dominoval od úvodních minut a nepřipustil jakoukoliv komplikaci na cestě za jasným vítězstvím. Už v poločase vedl semifinalista předloňského ročníku Eurocupu rozdílem 33 bodů.

Pro mladý brněnský tým byl duel další možností okusit mezinárodní basketbal a získat zkušenosti. Při absenci nemocné pivotky Kateřiny Galíčkové se nejlepší střelkyní Brňanek stala Soňa Světlíková s 15 body.

Ve druhém zápase skupiny vyhrál Angers v Dubrovníku nad tamní Ragusou 92:55. Příští středu si Královo Pole zahraje odvetu v Dubrovníku, který doma porazilo 71:68.

Druhý brněnský celek Žabiny měly ve čtvrtek odehrát duel skupiny K v Lyonu, ale kvůli onemocnění čtyř hráček covidem tým do Francie neodcestoval. Náhradní termín zápasu zatím nebyl stanoven.

Evropská liga basketbalistek - 3. kolo:

Skupina A:

Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Pireus 95:89,

Bourges - USK Praha 70:73 (13:26, 34:34, 51:54)

Nejvíce bodů: Andersonová 20, Astierová 14, Alexanderová 10 - Thomasová 28, Vukosavljevičová 16, Oblaková 12, Vyoralová 11. Fauly: 18:19. Trestné hody: 12/8 - 10/6. Trojky: 4:5. Doskoky: 33:37.

Tabulka:

1. USK Praha 3 3 0 238:217 6 2. Polkowice 3 2 1 225:204 5 3. Valencie 3 2 1 223:213 5 4. Bourges 3 2 1 201:195 5 5. Boloňa 3 1 2 220:206 4 6. Fenerbahce Istanbul 3 1 2 242:265 4 7. Szekszárd 3 1 2 233:257 4 8. Olympiakos Pireus 3 0 3 220:245 3

Skupina B:

Schio - Salamanca 71:54 (za hosty Reisingerová 13 bodů, 10 doskoků), Polkowice - Boloňa 69:88, Landes - Mersin 61:68, Šoproň - Miškovec 75:65,

Tabulka:

1. Šoproň 3 3 0 241:177 6 2. Salamanca 3 2 1 218:194 5 3. Schio 3 2 1 224:219 5 4. Girona 2 2 0 141:116 4 5. Miškovec 3 1 2 226:243 4 6. Mersin 3 1 2 184:219 4 7. Landes 3 0 3 171:207 3 8. Mechelen 2 0 2 140:170 2

Evropský pohár basketbalistek - 3. kolo:

Skupina L:

Flammes Carolo - KP Brno 120:46 (27:13, 58:25, 87:28)

Nejvíce bodů: Miličová 21, Fraserová a Königová po 19 - Světlíková 15, Fadrhonsová 9, A. Kopecká 7.

Ragusa Dubrovník - Angers 55:92.

Tabulka:

1. Flammes Carolo 3 3 0 287:153 6 2. Angers 3 2 1 241:208 5 3. KP Brno 3 1 2 181:277 4 4. Ragusa Dubrovník 3 0 3 170:241 3