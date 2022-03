Basketbalistky USK v prvním utkání o Final Four po obratu těsně zdolaly Schio

Praha - Basketbalistky USK Praha otočily v dramatickém závěru první čtvrtfinále Evropské ligy a v boji o Final Four doma porazily Schio 72:70. Obrat domácích režírovala nejlepší střelkyně María Condeová, která dala 18 bodů, z toho 14 v poslední čtvrtině. USK díky ní smazal v závěrečných šesti minutách dvanáctibodové manko. Hostům nestačilo ani 18 bodů Kim Mestdaghové. České mistryně si mohou zajistit postup v případě vítězství příští úterý v Itálii. Jinak se bude hrát rozhodující třetí duel v Praze.

"Je úplně jedno, jestli to dnes skončilo o dva body nebo o dvacet. Kdybychom tenhle zápas prohrály, byla by odveta velmi těžká," řekla po utkání novinářům trenérka Natália Hejková.

"Dnes jsme to zlomily vysloveně obranou. Klobouk dolů před hráčkami, s jakým enormním nasazením ten závěr v úzké rotaci odehrály. Nedovolily jsme soupeři dávat jednoduché trojky, na které se spoléhaly, a vydolovaly v sobě ještě nějakou sílu. V útoku se pak začalo dařit Maríi Condeové, která do té doby neměla nejlepší zápas, ale uvolnila se a strhla tým k vítězství," doplnila slovenská trenérka.

USK se měl původně ve čtvrtfinále střetnout s maďarskou Šoproní. Po vyloučení ruských týmů kvůli invazi na Ukrajinu se ale Pražanky posunuly v základní skupině na druhé místo a dostaly po úpravě pavouka za soupeře Schio. Domácí hráčky nastoupily bez zraněné rozehrávačky Barbory Bálintové a pivotky Dragany Stankovičové.

České mistryně od začátku spoléhaly na tradiční oporu Brionnu Jonesovou, která v úvodu pomohla osmi body k vedení 11:9. Schio však drželo krok, dobře doskakovalo a nedovolilo zprvu USK utéct do většího než tříbodového rozdílu.

Italský celek postupem času zpevnil defenzivu a domácí hráčky se v úzké rotaci začaly hůře prosazovat. I když se Pražankám podařilo ve druhé čtvrtině zastavit dva nástupy soupeřek a k dvanáctibodové Jonesové se přidala také z dálky produktivní Oblaková, Schio odcházelo do kabin s náskokem 41:39.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové se po přestávce v útoku trápily a v úvodních čtyřech minutách nedaly koš. Hostující hráčky utekly do osmibodového vedení. Sandrine Grudaová tou dobou nastřádala s 12 body a 10 doskoky double double. "Bavily jsme se o tom, jak to napravit. V obraně se nám to dařilo až posledních pět minut, ale v útoku braly hráčky pokyny o trochu lépe," řekla Hejková. Poukázala i na tvrdou hru soupeřek.

"Alysse Thomasové se kýve zub, takže je jasné, že jí někdo nasadil loket. Zvládla to, ale bála jsem se, aby se také nevyfaulovala. Do toho měla rovněž čtyři fauly Jonesová," doplnila Hejková.

Schiu vyšly i první minuty poslední čtvrtiny a díky deseti bodům Mestdaghové se dostaly šest minut před koncem do vedení 64:52. Domácí tým však zápas nevzdal. Po zlepšené obraně procitla střelecky hlavně Condeová, která brzy dostala díky deseti bodům USK znovu na dostřel a v závěru dalšími čtyřmi body dokonala obrat.

USK porazil Schio popáté ze sedmi vzájemných zápasů a může vybojovat pátou účast ve Final Four v historii. "Je to o to cennější vítězství po takovémto průběhu. První zápas v play off je velmi psychicky náročný, protože potřebujete vyhrát. Kdybychom jely do Schia s prohrou, bylo by to náročné. Takhle se můžeme v klidu připravit. Hlavní bude, aby si teď hráčky oddychly," dodala Hejková.

USK Praha - Schio 72:70 (21:21, 39:41, 48:54)

Nejvíce bodů: Condeová 18, Oblaková 17, Jonesová 16 - Mestdaghová 18, Grudaová 14, Laksaová 13. Fauly: 19:19. Trestné hody: 15/11 - 9/6. Trojky: 7:8. Doskoky: 31:39. Stav série: 1:0.