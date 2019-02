Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha v Evropské lize senzačně porazily obhájce titulu Jekatěrinburg 82:73 a v 11. kole mu připravily první porážku v sezoně. Výhra českých mistryň je o to překvapující, že předchozí tři zápasy v soutěži prohrály a nyní zdolaly soupeře, který je na podzim deklasoval o 28 bodů. USK se tím vrátil do boje o druhé místo ve skupině A.

"Už jsme se smiřovaly s tím, že budeme hrát o třetí místo, a teď jsme se vrátily do boje o druhé. Ale pořád máme s Bourges horší vzájemné zápasy, takže nám to i tak nemusí pomoct. Ale může," řekla ČTK trenérka Natália Hejková. "Asi nikdo nečekal, že vyhrajeme. O to je to cennější. Je to podruhé, co jsem zažila domácí výhru nad Jekatěrinburgem, takže si to dám do své vzpomínkové knihy," uvedla kapitánka Kateřina Elhotová, která v roce 2015 doma pomohla USK porazit Jekatěrinburg ve finále Euroligy.

Pražanky se po nepovedeném vstupu do nového roku chytly v zápase, ve kterém to málokdo čekal. V úvodu udržely s favoritem krok a od druhé čtvrtiny si budovaly náskok, který narostl až na 17 bodů. Soupeř postrádal španělskou hvězdu Albu Torrensovou a už nedokázal rozjeté domácí hráčky zastavit, jelikož těm oproti předchozím zápasům nedošly v úzké rotaci síly.

"Druhé poločasy nebyly od nás ideální a většinou jsme ztrácely. Takže jsme překvapená z našeho výkonu, že jsme nejen udržely vedení, ale dokonce ho navýšily," radovala se Elhotová.

Dobrým výkonem k výhře přispěla nová posila USK Isabelle Harrisonová, která se prosadila zejména v obraně proti silným pivotkám. V útoku přidala 12 bodů. Dokonale tak zacelila mezeru v sestavě po Valériane Ayayiové, která kvůli tvrdému úderu do hlavy v tréninku do utkání nenastoupila.

"Mám velkou radost z naší nové posily. Je úžasná a hrozně moc nám pomáhá. Její dlouhé ruce zachraňují spoustu míčů," pochvalovala si Elhotová. "Hrozně pomohla Harrisonová na doskoku, celkově jsme hrály v obraně velmi obětavě. Byl to výkon, kterému těžko něco vyčítat. Samozřejmě nějaké chyby jsou vždy, ale předvedly jsme zas výkon, který jsme předváděly na podzim," dodala Hejková.

USK tradičně táhly Alyssa Thomasová, které těsně unikl ceněný triple double při bilanci 22 bodů, 11 doskoků a devět asistencí, a kapitánka Kateřina Elhotová. Ta dala 15 bodů. Dobrý výkon v útoku předvedla i Teja Oblaková se 14 body a devíti asistencemi.

"Bylo těžké věřit tomu, že vyhrajeme. Zvláště když jsme přišly i o Ayayiovou. Ale vyrukovaly jsme na ně s Alenou Hanušovou na trojce a asi jsme je tím zaskočily. Hlavně zafungovala obrana Thomasové na McBrideovou, která dala jen šest bodů. Varianty, které jsme si připravily, byly velmi účinné," konstatovala Hejková.

Výsledky 11. kola Evropské ligy basketbalistek

Skupina A:

ZVVZ USK Praha - Jekatěrinburg 82:73 (13:16, 44:41, 64:54)

Nejvíce bodů: Thomasová 22, Kateřina Elhotová 15, Oblaková 14, Harrisonová 12 - Grinerová 21, Meessemanová 18, Vadějevová 8. Fauly: 19:19. Trestné hody: 19/14 - 15/11. Trojky: 4:4. Doskoky: 46:31.

Orenburg - Castors Braine 85:56, Polkowice - Villeneuve 86:66, Bourges - Schio 70:75.

Tabulka:

1. Jekatěrinburg 11 10 1 913:679 21 2. USK Praha 11 7 4 875:797 18 3. Bourges 11 7 4 816:741 18 4. Polkowice 11 6 5 728:696 17 5. Orenburg 11 6 5 733:760 17 6. Villeneuve 11 4 7 684:824 15 7. Schio 11 3 8 701:759 14 8. Castors Braine 11 1 10 650:844 12

Skupina B:

Fenerbahce Istanbul - Dynamo Kursk 71:75, Carolo - Riga 100:75.

Tabulka:

1. Dynamo Kursk 11 11 0 807:707 22 2. Fenerbahce Istanbul 11 7 4 807:775 18 3. Riga 11 6 5 802:727 17 4. Hatay 11 5 6 776:834 16 5. Šoproň 10 5 5 708:663 15 6. Carolo 11 4 7 784:871 15 7. Salamanca 10 4 6 694:711 14 8. Olympiakos Pireus 11 1 10 697:787 12