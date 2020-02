Basketbalistky USK v Eurolize nastoupí proti Benátkám

Praha - Basketbalistky USK ve středu čeká předposlední zápas základní skupiny Evropské ligy. Pražanky od 19 hodin v letenské hale Královka přivítají Benátky, se kterými si v prvním vzájemném zápase v prosinci v Itálii poradily jednoznačně 77:50.

USK má už před zápasem jistotu, že do čtvrtfinále postoupí z druhého místa. Teoreticky by pražský celek mohl poskočit i na první příčku, ale kvůli horší vzájemné bilanci by k tomu potřeboval, aby obhájce titulu a nejlepší tým dosavadního průběhu Euroligy Jekatěrinburg prohrál oba zbývající duely v Bourges i doma s Cukurovou.

Naopak Benátky budou v Praze bojovat o udržení páté nebo šesté příčky, které zaručují přesun do Eurocupu. Italský celek, jenž se do soutěže probojoval po desetileté pauze, je momentálně pátý a před sedmým Braine má náskok jediného vítězství.

USK v Benátkách vysoko vyhrál a nepotřeboval k tomu ani jedinou trojku. Trenérka Natália Hejková může pro středeční zápas počítat i s uzdravenou kapitánkou Kateřinou Elhotovou, která si začátkem ledna poranila kotník a od té doby v Eurolize nehrála. Vrátila se až nedávno v české nejvyšší soutěži.