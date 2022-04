Basketbalistky USK skončily v Evropské lize čtvrté, bronz získala Salamanca

Istanbul - Basketbalistky USK Praha skončily v Evropské lize čtvrté. Na závěrečném turnaji v Istanbulu prohrály v duelu o bronz se Salamancou 59:71. K úspěchu jim nepomohl ani double double Američanky Brionny Jonesové, která byla s 26 body nejlepší střelkyní zápasu a připsala si také 11 doskoků. Ve finále se utkají od 16:00 SELČ domácí Fenerbahce a Šoproň.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové v pátek prohrály s Fenerbahce 74:83 a při páté účasti ve Final Four počtvrté za sebou neuspěly v semifinále. Do boje o titul se dostaly jen v roce 2015, kdy doma v Praze turnaj vyhrály.

Dnes nedokázaly navázat na třetí místo z roku 2019. Další ročník soutěže se kvůli pandemii koronaviru nedohrál a v minulé sezoně české šampionky poprvé od roku 2013 chyběly mezi nejlepší osmičkou.

USK nastoupil do boje o třetí místo bez španělské opory Márii Condeové. Druhá nejužitečnější hráčka tohoto ročníku soutěže si poranila v semifinále proti Fenerbahce rameno. Pražanky sice v úvodu zastavily nástup soupeře a otočily duel z 0:5 na 8:7, poté se ale musely obejít bez rozehrávačky Teji Oblakové. Tu trefila při souboji pod košem loktem do obličeje Kahleah Copperová a slovinská reprezentantka musela odejít na ošetření do kabin.

České mistryně, které už takto hrály při zranění Condeové, Barbory Bálintové a Simony Sklenářové v úzké rotaci šesti hráček, přesto pokračovaly v dobré obraně a i díky devíti bodům Veroniky Voráčkové vyhrály první čtvrtinu o sedm bodů.

V průběhu druhé části se vrátila do hry Oblaková a pěti body pomohla USK k dalšímu nástupu. Pražanky si vypracovaly až devítibodové vedení, ale po trefách Domínguezové a Rodríguezové v závěru odcházely do kabin s pětibodovým náskokem 37:32. Soupeře předčily hlavně v doskocích (25:14), jejich nejlepší střelkyní byla tou dobou s 13 body Jonesová.

Soupeř měl ale dobrý vstup do druhé půle a devíti body za sebou duel otočil. Hráčkám USK se přestalo střelecky dařit, za sedm minut daly jen tři body a jejich manko narůstalo. Španělský celek po dalších jedenácti bodech za sebou utekl do vedení 52:40, táhla ho hlavně autorka 20 bodů Katie Lou Samuelsonová. Teprve v závěru třetí části se Pražanky dostaly díky dalšímu přídělu Jonesové na dostřel osmi bodů.

Na startu závěrečné čtvrtiny dala trojku Voráčková a ještě jednou snížila ztrátu jen na pět bodů Dragana Stankovičová. Ale španělský tým odpověděl a dostal se dvakrát i na nejvyšší rozdíl v utkání 13 bodů, což se mu povedlo dvakrát i ve třetí čtvrtině.

Final Four Evropské ligy basketbalistek v Istanbulu

O 3. místo:

USK Praha - Salamanca 59:71 (19:12, 37:32, 46:54)

Nejvíce bodů: Jonesová 26, Voráčková 14, Oblaková a Thomasová po 7 - Katie Lou Samuelsonová 25, Hofová 10, Domínguezová 8. Fauly: 16:21. Trestné hody: 19/10 - 13/10. Trojky: 3:7. Doskoky: 51:30.

16:00 finále: Fenerbahce Istanbul - Šoproň.