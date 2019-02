Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha v předposledním kole základní části Evropské ligy doma porazily Villeneuve 84:68 a zajistily si postup do play off. Navíc jim nadále patří druhá příčka v tabulce skupiny A. K jejímu udržení potřebují v posledním kole výhru v Polkowicích nebo zaváhání Bourges.

"Je to fajn, ale ještě máme před sebou boj o druhé místo ve skupině a k tomu potřebujeme vyhrát v Polkowicích. A to je po dnešku vysoký cíl," řekla trenérka Natália Hejková. "Přes tým se přehnala chřipka a bylo to na výkonu vidět. Takže myslím, že hráčky ani nebudou slavit postup, protože budou hodně unavené," dodala.

"Slavit ještě není co. Chceme jít z druhého místa a to znamená ještě uspět s Polkowicemi. A pokud budeme hrát jako dnes ve druhé čtvrtině, tak by to asi nestačilo," doplnila pivotka Alena Hanušová.

Pražanky měly velmi dobrý vstup do zápasu a potvrzovaly roli favoritek. Dařilo se zejména pivotce Mariji Režanové, která nasbírala 18 bodů. "Mary má velmi dobré období. Hraje nejlépe ve své kariéře a je na ní i vidět chuť se zlepšovat, což u hráčky jejího věku a historie je výborné. Na tréninku teď i smečovala," pochválila Hejková chorvatskou pivotku.

Bylo z toho rychlé vedení o 13 bodů. Jenže pak začaly domácí hráčky kupit zbytečné chyby, odevzdávaly míče soupeřkám a francouzský celek se vrátil do hry. "Ta druhá čtvrtina byla strašná. Hlavně útok by strašný, stereotypní basketbal, každý jen stál a koukal," připustila Hanušová.

"Bylo tam strašně moc ztrát, lehkovážné, které by se neměly stávat. Podceněné přihrávky a podobně. To by se nám mohlo vymstít. To mě hrozně hněvalo, stejně tak to, že jsme hráli pochodový basketbal jako soupeř. Ve druhé půli už to bylo lepší," hodnotila Hejková.

Ve druhé půli ale její svěřenkyně zlepšily obranu, těžily z převahy pod košem i z dobrého výkonu Valériane Ayayiové, která trefila čtyři trojky a k 19 bodům přidala osm doskoků a šest asistencí. Šňůrou 11:2 se Pražankám povedlo na začátku druhé půle odskočit na dvouciferný rozdíl a další návrat už Villeneuve nedovolily.

ZVVZ USK Praha - Villeneuve 84:68 (25:16, 35:32, 62:52)

Nejvíce bodů: Ayayiová 21, Režanová 18, Harrisonová 12, Oblaková 11 - Gomisová a Mendyová po 13, Bjorklundová a Diallová po 12.