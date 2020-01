Basketbalistky USK si v Turecku zahrají o čtvrtfinále Euroligy

Praha - Basketbalistky USK Praha středečním utkáním proti tureckému celku Cukurova odstartují sérii tří zápasů Evropské ligy venku. Po duelu v Mersinu se české šampionky představí na palubovce lídra skupiny a obhájce titulu Jekatěrinburgu a poté nastoupí v Orenburgu.

USK v dosavadním průběhu Euroligy prohrál jen s Jekatěrinburgem, a pokud by proti Cukurově potvrdil roli jednoznačného favorita, měl by čtyři kola před koncem základní části definitivní jistotu postupu do čtvrtfinále. Vzhledem k výrazným výhrám nad zbývajícími soupeři o účast v play off jde však pro Pražanky o víceméně o formalitu.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové první zápas proti Cukurově doma vyhrály 82:28 a zaznamenaly nejvyšší výhru v Evropské lize v historii a také nejnižší počet inkasovaných bodů. V Turecku slovenská trenérka očekává odlišné utkání, i tak je USK jasným favoritem.

"Pro soupeřky to byl krutý výsledek, protože ten tým už za sebou má nějaké výsledky," uvedla Hejková. "Pro nás bylo padesátibodové vítězství v Eurolize trošku z oblasti snů. Čekaly jsme od soupeře aktivnější a tvrdší obranu," prohlásila Hejková.

Pražanky mají průměr 84,6 bodu na zápas a spolu s pětinásobnými šampionkami z Jekatěrinburgu (87,4) se jako jediné dostaly přes hranici 80 bodů. Cukurova, která prohrála posledních pět zápasů, je naopak s průměrem 58,8 bodu nejhorším týmem Evropské ligy.

Vítězství nad tureckým celkem by navíc pro USK znamenalo, že příští týden by si proti Jekatěrinburgu zahrál o první místo v tabulce. Středeční zápas začne v 16:00.

Tabulka skupiny A:

1. Jekatěrinburg 9 8 1 787:587 17 2. USK Praha 9 8 1 761:519 17 3. Bourges 9 5 4 606:616 14 4. Orenburg 9 5 4 589:597 14 5. Castors Braine 9 3 6 633:693 12 6. Benátky 9 3 6 557:654 12 7. Cukurova 9 2 7 529:725 11 8. Riga 9 2 7 586:657 11