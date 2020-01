Basketbalistky USK si v Jekatěrinburgu zahrají o první místo

Praha - Basketbalistky USK ve středu v Evropské lize čeká souboj o první místo v základní skupině s Jekatěrinburgem. Na palubovce ruského obhájce titulu se utkají dva nejlepší týmy soutěže a také dva nejlepší útoky Euroligy. Zápas začne v 15 hodin SEČ.

Oba celky mají po deseti kolech shodnou bilanci devíti výher a jediné porážky, zatímco ostatní kluby v soutěži mají už minimálně dvě prohry. USK utrpěl jedinou dosavadní ztrátu v listopadu doma právě s Jekatěrinburgem (67:74). Ruský celek pak nečekaně prohrál 81:89 v Rize.

Oba středeční soupeři se také mohou pochlubit nejproduktivnějšími útoky Euroligy. Jekatěrinburg dal v průměru na zápas 88,4 bodu, USK je i díky příspěvku druhé nejlepší střelkyně soutěže Alyssy Thomasové (19,3 bodu na zápas) těsně druhý s průměrem 87 bodů.

Nejvýraznější hráčkou Jekatěrinburgu je 203 cm vysoká pivotka Brittney Grinerová s průměrem 17,9 bodu na zápas. "Mají tam celkem tři světové hráčky. Grinerovou, nejužitečnější hráčku finále WNBA Meessemanovou a k tomu se přidala další finalistka WNBA Jonquel Jonesová," uvedla trenérka Pražanek Natália Hejková.

Jekatěrinburg na prvním místě tabulky drží výhra z Prahy, a aby ho USK z čela pořadí sesadil, musí ve středu na palubovce pětinásobného vítěze Evropské ligy vyhrát alespoň o osm bodů. Vítězství by navíc Pražankám, které si v minulém kole rekordní výhrou 109:50 nad Cukurovou pojistily čtvrtfinále, prakticky zajistilo druhé místo v tabulce.

S třetím Bourges mají Pražanky lepší vzájemnou bilanci a se čtvrtým Orenburgem by v druhém utkání musely prohrát velmi výrazným rozdílem. Na palubovce Naděždy se USK, který v Eurolize obhajuje bronzové medaile, představí příští týden a zamíří tam rovnou z Jekatěrinburgu.

"Zrodilo se to tak, že cestovat do Ruska a ještě do Jekatěrinburgu je vždycky náročné a je tam čtyři hodiny časový posun. Je to vždycky let s přestupem a trvá to více než deset hodin. Když jsme si pomysleli, že budeme cestovat dva dny dopředu a pak se zase budeme vracet, tak by se únava násobila," řekla Hejková.

Tým stráví většinu času v Jekatěrinburgu. "Jsou tam dobré podmínky, daleko lepší než v Orenburgu," podotkla trenérka a s trochou nadsázky si pochvalovala, že krátké soustředění daleko od domova přichází na řadu nedlouho po vánoční přestávce. "Kdyby to bylo o měsíc dva později, kdy už si holky lezou jedna druhé na nervy, tak už by to nebylo tak produktivní. Teď se ještě mají rády," uvedla s úsměvem Hejková.

Tabulka skupiny A:

1. Jekatěrinburg 10 9 1 884:631 19 2. USK Praha 10 9 1 870:569 19 3. Orenburg 10 6 4 669:644 16 4. Bourges 10 6 4 685:691 16 5. Castors Braine 10 3 7 680:773 13 6. Benátky 10 3 7 601:751 13 7. Riga 10 2 8 661:736 12 8. Cukurova 10 2 8 579:834 12