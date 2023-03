Basketbalistky USK si mohou v Salamance zajistit Final Four Evropské ligy

Salamanca (Španělsko) - Basketbalistky USK Praha čeká v pátek na palubovce Salamanky druhé čtvrtfinále Evropské ligy a v případě, že navážou na domácí triumf 77:56, zajistí si po roce opět postup do Final Four. Utkání, ve kterém v dresu soupeře opět nastoupí česká pivotka Julia Reisingerová, začne ve 20:30 SEČ. Pokud USK první postupovou šanci ve Španělsku nevyužije, série se přesune zpět do Prahy, kde se příští středu uskuteční rozhodující třetí duel.

"Jsme rády, že jsme první zápas vyhrály, ale nebereme to tak, že to skončilo o 21 bodů. Je to jen 1:0 na zápasy a tento rozdíl nic neznamená. Další utkání začíná za stavu 0:0 a jediné, co máme, je výhoda jednoho vítězství. Musíme se do odvety znovu zkoncentrovat a jít do ní naplno," řekla po prvním duelu Radiožurnálu trenérka Natália Hejková.

Hlavní hvězdou úvodního střetnutí byla americká pivotka Brionna Jonesová, která nasbírala 18 bodů a 13 doskoků. Dvojciferný počet bodů měly také Valériane Vukosavljevičová (16) a Alyssa Thomasová s Maríou Condeovou (obě 13).

"Brionna hraje skvěle. Dává do toho vše a zaslouží si to. Hrajeme to tak, že se může dostávat pod koš. Doufám, že jí příští zápas vyjde ještě líp," uvedla kapitánka Teja Oblaková. "V Salamance to bude úplně jiné. Hraje se tam těžko a bude tam i plno fanoušků. Musíme se od začátku koncentrovat, ještě jednou do toho dát všechno a jít si za vítězstvím," doplnila slovinská rozehrávačka.

České mistryně vloni v Salamance neuspěly a prohrály v základní skupině 75:85. Naposledy na palubovce španělského soupeře triumfovaly před osmi lety (50:48). Vyrovnat čtvrtfinálovou sérii se pokusí i reprezentační pivotka Reisingerová, která zaznamenala v prvním utkání 11 bodů a šest doskoků. O bod více nastřílela její spoluhráčka Maite Cazorlaová.

"Určitě u nás bude plno. Máme dost velkou fanouškovskou základnu a zápasy v Eurolize je baví. Bude vyprodáno a věřím, že diváci udělají dobrou atmosféru. Neříkala bych tomu peklo, ale bude tam dobrá atmosféra," podotkla Reisingerová.

USK se může probojovat Final Four pošesté v historii. Největší úspěch Pražanky zaznamenaly v roce 2015, kdy soutěž vyhrály. Vloni byly čtvrté, poté co v boji o třetí místo podlehly právě Salamance. "Soupeř bude hrát doma ještě tvrději, s větším srdcem a budou ho hnát diváci, kteří jsou tam velmi nepříjemní," konstatovala Hejková.

Vítěz utkání mezi USK a Salamancou narazí v semifinále na turecký Mersin, nebo francouzské Bourges. Mersin vede po prvním utkání 1:0 a také jeho čeká odveta na hřišti soupeře.