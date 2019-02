Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha si mohou v dnešním předposledním utkání Evropské ligy definitivně zajistit účast v play off. V hale Královka budou v rámci 13. kola hostit od 19:00 francouzského soupeře z Villeneuve, který už nemá šanci na postup, a budou hrát také o udržení druhého místa ve skupině A.

Svěřenkyním trenérky Natálie Hejkové se nepovedl vstup do nového roku, ale výhrami nad do té doby neporaženým Jekatěrinburgem a pak i nad Castors Braine se vrátily na druhé místo, které může být klíčové vzhledem k šancím na účast ve Final Four. Pražanky mají náskok jedné výhry před Bourges a Orenburgem, s kterými ale mají horší bilanci ze vzájemných utkání. Potřebují proto vyhrát oba zbývající zápasy, aby se nemusely ohlížet na výsledky konkurentů.

Výhra nad Villeneuve českým mistryním zajistí postup do play off. To jim může přinést i porážka, pokud zároveň Orenburg vyhraje nad Polkowicemi.