Basketbalistky USK se v EL chystají na dosud neporaženou Salamancu

Praha - Basketbalistky USK Praha se v úterý pokusí zapomenout na bolestivou euroligovou porážku z Jekatěrinburgu a proti dalšímu neporaženému týmu ve skupině A, Salamance, chtějí tentokrát uspět. V 5. kole soutěže budou v domácí hale na Královce usilovat o třetí výhru v sezoně a zároveň o čtvrté vítězství za sebou ve vzájemných duelech s úřadujícím vicemistrem Evropské ligy. Motivovat by je měla i týden stará křivda z Jekatěrinburgu, kde poukazovaly na neodpískaný aut soupeře, který předcházel rozhodujícímu koši v poslední sekundě zápasu znamenajícímu porážku 73:75.

"První, co jsme po návratu potřebovaly, bylo strávit ten Jekatěrinburg. Bylo to pro nás těžké jak z hlediska cestování, tak z pohledu samotného zápasu. Stále cítíme nespravedlnost," řekla ČTK trenérka Natália Hejková. V souvislosti se vzniklou situací volala i po zavedení videa.

Její tým prohrál košem v poslední sekundě už podruhé v tomto ročníku Evropské ligy. V úvodním duelu na začátku října nestačily hráčky USK také na Montpellier (74:75), soupeř rozhodl trestným hodem 0,6 sekundy před závěrečným klaksonem. Tehdy Hejková považovala verdikt rozhodčích za příliš přísný.

Porážka v Jekatěrinburgu ale byla pro české mistryně o to tvrdší, že měly na dosah výhru nad obhájcem titulu, navíc na jeho hřišti. "Tohle bude bolet do konce sezony. Občas se vám může stát nějaká nespravedlnost, ale doplatit na ni dvakrát ve čtyřech zápasech, to je hodně nepříjemné. Zvláště s Jekatěrinburgem, který nemůžeme vždy porážet. Když už tedy ta šance byla a zde jsme měly zápas ve svých rukou, tak to hodně štve. Věřím však, že nás to nyní proti Salamance ještě více nabudí," řekla slovenská trenérka a pětinásobná vítězka Evropské ligy.

Hráčky USK mají před zápasem bilanci dvou výher a dvou porážek a se šesti body jim patří kvůli horšímu skóre nepostupové páté místo za Rigou a Montpellier. Salamanca stejně jako Jekatěrinburg zatím v soutěži nezaváhala, naposledy porazila doma Montpellier 88:67.

"Jejich neporazitelnost je pro nás motivací. Každá další prohra by pro nás byla navíc dost nepříjemná. Stále je sice začátek soutěže, ale favorité se již rýsují a k tomu mohou míchat karty další týmy. Každé vítězství je důležité," uvedla Hejková, jejíž tým zatím porazil MBA Moskva a maďarský Szekszárd.

Nejlepší střelkyní Salamancy je Američanka Katie Lou Samuelsonová, která má průměr 13 bodů na zápas. Daří se také řecké pivotce Marii Fasulové (10,8) a španělské střelkyni Leonor Rodríguezové (9,8). Tvůrkyní hry je stříbrná olympijská medailistka a trojnásobná mistryně Evropy Silvia Domínguezová s průměrem šest asistencí na zápas.

Oba týmy se naposledy utkaly v březnu 2015, kdy USK zvítězil 72:43 a vybojoval proti španělskému protivníkovi třetí vítězství po sobě. Celkem ale mají domácí šampionky se Salamancou bilanci 4:4. "Je to tým, který je konsolidovaný a hraje velmi agresivní basketbal bez zábran. Bude to velmi těžký zápas. Hlavní úlohu bude hrát psychika, jak to vše zvládneme. Určitě ale chceme bojovat o další vítězství," doplnila Hejková.

Nadále bude mít k dispozici americké podkošové opory Alyssu Thomasovou a Brionnu Jonesovou, po zranění by se mohla vrátit také Alena Hanušová. Naopak rozehrávačka Tereza Vyoralová kvůli zdravotním potížím do duelu nezasáhne.

Utkání začne v úterý v Praze v 19:00.