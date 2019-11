Basketbalistky USK se utkají s Jekatěrinburgem o první místo

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha budou ve středečním šlágru 4. kola Evropské ligy bojovat o udržení prvního místa ve skupině A. V pražské hale Královka nastoupí proti dosud rovněž neporaženému Jekatěrinburgu, který obhajuje triumf v soutěži z posledních dvou let. České mistryně se pokusí navázat na domácí výhru z konce ledna, kdy pozdější šampionky porazily 82:73 a připravily jim jedinou prohru v soutěži. Duel začne v 19:15 v přímém přenosu ČT Sport.

"Jekatěrinburg je největší favorit nejen naší skupiny, ale celé Euroligy. Je to tým, nad kterým se dá vyhrát, ale nedá se nad ním vyhrávat," řekla trenérka USK Natálie Hejková.

Ráda by si ale připsala další skalp elitního týmu, s kterým předtím Pražanky pravidelně prohrávaly. "V každé sezoně (Jekatěrinburg) prohraje jeden zápas, ale neprohrává dva tři po sobě. V této sezoně ještě porážku nemá. Zkusíme, abychom to byly zase my, kdo je porazí," uvedla Hejková.

Uvědomuje asi ale obrovskou sílu soupeře. "Přibyla jim další podkošová hráčka a mají tam tři světové hráčky. Těmi jsou vysoká Brittney Grinerová (203 cm), nejužitečnější hráčka finále WNBA Emma Meessemanová a k tomu se přidala další finalistka WNBA a spoluhráčka (opory USK) Alyssy Thomasové Jonquel Jonesová," vyjmenovala Hejková.

"To je taková síla, že by byl každý tým rád, kdyby měl jednu z nich. A oni tam mají takové tři. K tomu Allie Quigleyová, kterou všichni naši fanoušci znají jako střelkyni. Potom Courtney Vanderslootová... Prostě ten tým nemá chybu," doplnila trenérka USK.

Jekatěrinburg vyhrál tři z posledních čtyř ročníků Evropské ligy a v této sezoně porazil postupně v Belgii Castors Braine 87:79, před vlastním publikem Orenburg 89:67 a minulý týden domácí Benátky 86:61. Pražanky po venkovních výhrách nad TTT Riga 73:66 a Bourges 93:64 deklasovaly před týdnem doma Cukurovu 82:28.

"Určitě jsem neočekávala, že to budou takové výkony. V koutku duše jsem doufala, že zopakujeme minulou sezonu, kdy jsme také začaly famózně dvěma výhrami venku. Letos to bylo opravdu komplikované. Zranění, nepředpokládané změny, tým se sešel až těsně před Euroligou...," podotkla Hejková.

"Pro nás byla přípravou jen česká liga, protože jsme do té doby nemohly vycestovat na žádný turnaj. Je to pro mě balzám na duši. Po těch problémech, které jsme měly, jsou tři výhry fajn," pochvalovala si dosavadní bilanci trenérka Pražanek.