Basketbalistky USK se rozloučily s Euroligou výhrou nad Gdyní

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha se rozloučily s touto sezonou Evropské ligy vítězstvím nad Gdyní 80:67. Double double si v utkání 6. kola připsala za vítězky Američanka Brionna Jonesová, která byla s 27 body nejlepší střelkyní zápasu a přidala 10 doskoků. V týmu Gdyně se povedl také Lauře Miškinieneové se 17 body a 13 doskoky.

Naději na postup ze skupiny B do čtvrtfinále ztratily svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové v domácí "bublině" v hale na Královce porážkami v úterý s Fenerbahce Istanbul a ve čtvrtek s Lyonem. Mezi nejlepší osmičkou chybí USK poprvé od sezony 2012/13.

"Byl to velice těžký zápas, protože i když Gdyně prohrála všechny zápasy v bublině, tak to není lehký soupeř a každý rok v Eurolize porazí někoho silného. Věděly jsme to, proto oceňuji, že hráčky po tom psychickém vypětí a zklamání dokázaly tohoto soupeře udolat. Hlavně obranou, která nám v prvním ani ve druhém zápase nešla," řekla Hejková.

Gdyně, která v silné skupině neuhrála ani jednu výhru, držela s domácím týmem v první čtvrtině krok a dokonce v jednu chvíli vedla o pět bodů. Bylo to především díky devíti bodům Alice Kunekové. V druhé čtvrtině už ale USK, který tradičně střelecky držela Jonesová, dokázal získat až desetibodový náskok.

Polský celek se ještě snažil vrátit do hry, ale přišla desetibodová šňůra USK mezi 27. a 40. minutou. Dovršila ji dvěma trojkami za sebou Kateřina Elhotová, před ní ještě jednu proměnila Teja Oblaková. Vyplynulo z toho vedení 52:37. Dvakrát Pražanky unikly i do největšího rozdílu 16 bodů a bez problémů dokráčely k prvnímu úspěchu v domácím turnaji a celkově třetí výhře v soutěži.

"Turnaj nedopadl tak, jak jsme si přály, ale když se podíváme do minulosti, tak to ani nemohlo dopadnout jinak. Měly jsme ve skupině soupeře jako Fenerbahce a Lyon, které aspirují na Final Four. Měly jsme velice těžkou pozici," podotkla Hejková.

"Po slušných zápasech v Istanbulu, kde to dopadlo možná až zázračně, že jsme vyhrály dva zápasy, přišel covid, zase třítýdenní přestávka a zranění Thomasové. Z toho už jsme se nevzpamatovaly," připomněla Hejková koronavirovou nákazu celého týmu z Istanbulu a zranění hlavní opory Alyssy Thomasové.

O další kvalitní zápasy v Eurolize jednoznačné suverénky české scény přišly podobně jako na konci minulé sezony, kdy byla soutěž před čtvrtfinálovými duely s italským Schiem kvůli koronavirové krizi přerušena a nakonec zrušena.

"Je to složité, ale jako správní sportovci musíme najít motivaci tvrdě pracovat dál. Basketbalový život nekončí, jedna i druhá mizerná sezona nezaviněná námi jednou skončí a chceme být lepší. Budeme pilovat prvky hry, na které normálně nemáme čas," dodala Hejková.

ZVVZ USK Praha - Arka Gdyně 80:67 (18:16, 34:29, 55:39)

Nejvíce bodů: Jonesová 27, Oblaková 16, Kateřina Elhotová 11 - Kuneková 20, Miškinieneová 17, Rembiszewská 9. Fauly: 18:14. Trestné hody: 7/6 - 22/19. Trojky: 8:8. Doskoky: 35:38.