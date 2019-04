První zápas čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek: ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul, 5. března 2019 v Praze. Trenérka USK Praha Natália Hejková udílí pokyny hráčkám při oddechovém času.

První zápas čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek: ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul, 5. března 2019 v Praze. Trenérka USK Praha Natália Hejková udílí pokyny hráčkám při oddechovém času. ČTK/Kamaryt Michal

Šoproň (Maďarsko) - Basketbalistky USK Praha v pátek vstoupí do finálového turnaje Evropské ligy v Šoproni. Jejich semifinálovým soupeřem bude favorizované Dynamo Kursk, druhou dvojici tvoří obhájkyně titulu z Jekatěrinburgu a domácí Šoproň.

USK se na závěrečném turnaji představí počtvrté za posledních pět let, ale vyhrát ho dokázal jen v roce 2015. Pokud by Pražanky chtěly na čtyři roky starý a zatím jediný celkový triumf v soutěži navázat, musely by se postarat o překvapení na úkor předloňských euroligových šampionek.

Trenérka českého celku Natália Hejková však roli naprostého outsidera odmítá. Mimo jiné i proto, že USK dokázal v základní skupině připravit Jekatěrinburgu jedinou porážku v dosavadním průběhu soutěže. "Myslím, že se nás budou i trochu bát," řekla slovenská trenérka.

"Spolu s Jekatěrinburgem jde o největší favority, kteří se dají porazit, ale nejde nad nimi pravidelně vítězit. Musíme doufat, že nebudou mít nejlepší den a my naopak podáme vynikající výkon. Ale nejdeme do toho jako outsideři, jdeme se porvat a zkusíme to," prohlásila Hejková.

Kursk se bude v semifinále spoléhat mimo jiné na nejlepší střelkyni dosavadního průběhu sezony Breannu Stewartovou, která v průměru na zápas dala 20,9 bodu. Za ruský tým nastupují i dvě bývalé hráčky USK Marta Xargayová a Sonja Petrovičová, která s Pražankami před čtyřmi lety Euroligu vyhrála.

Výhodou USK bude skutečnost, že se tým neopírá jen o jednu výraznou osobnost. "V jednom zápase je hvězda Valériane Ayayová, ve druhém Teja Oblaková a v dalším to bude Marija Režanová," řekla Hejková v nedávném rozhovoru pro Českou televizi s tím, že stabilně dobře hrají třetí nejlepší střelkyně soutěže Alyssa Thomasová a Kateřina Elhotová.

Semifinále USK s Kurskem je na programu v pátek od 17 hodin. Finále a zápas o třetí místo se uskuteční v neděli.