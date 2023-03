Basketbalistky USK prohrály v Salamance 71:73 a čeká je v Eurolize třetí duel

Salamanca (Španělsko) - Basketbalistky USK Praha podlehly v dramatickém druhém čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Salamanky 71:73 po prodloužení a nevyužily první možnost zajistit si po roce opět postup do Final Four. O porážce českých mistryň rozhodla košem v poslední sekundě nastaveného času Andrea Vilarová. Rozhodující duel v sérii hrané na dva vítězné zápasy se uskuteční ve středu v Praze.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové, které v úterý zvítězily doma 77:56, vedla americká pivotka Brionna Jonesová, která zaznamenala 23 bodů a 11 doskoků a vynutila si střelou v poslední sekundě základní části na 62:62 prodloužení. Na double double dosáhla také Alyssa Thomasová, autorka 21 bodů a 17 doskoků. Nejlepší střelkyní Salamanky byla se 14 body Mariella Fasoulaová, česká pivotka ve službách španělského celku Julia Reisingerová přispěla 10 body.

"Tato prohra nás velmi mrzí. Nejen, že jsme prohrály po trefě v poslední sekundě, ale že to došlo do tohoto konce a musely jsme otáčet výsledek, který pro nás nevypadal dlouho dobře. Musíme tedy vyhrát doma. Naštěstí procentuální úspěšnost domácích týmů je docela vysoká, takže doufám, že to nepokazíme," řekla Hejková pro Radiožurnál.

Vítěz souboje mezi USK a Salamancou narazí v semifinále na turecký Mersin, nebo francouzské Bourges. Také mezi těmito týmy je po výhře Bourges 76:75 nerozhodný stav 1:1 a o postupujícím se rozhodne 22. března v Turecku.

Salamanca měla v bouřlivém prostředí lepší úvod a po trefě Reisingerové se ujala vedení 7:2. USK ale dokázal nástup soupeře zastavit a díky šňůře šesti bodů otočil výsledek na 13:9. První čtvrtinu ukončily Pražanky s jednobodovým náskokem.

Oba týmy se dál opíraly o důslednou obranu, hráčky USK ale ve druhé čtvrtině měly pod košem soupeře větší potíže. Domácí basketbalistky zastavovaly jejich rychlé protiútoky, zhušťovaly prostor pod košem a za osm minut dovolily českým mistryním jen šest bodů. Díky této pasáži šel španělský tým do dosud nejvyššího vedení 31:21.

"Problém byl v tom, že nastoupily velmi agresivně. Mlátily nás a my se nechaly bít. Akorát jsme diskutovaly a vyplakávaly, že nepískají fauly. Ve druhém poločase to bylo daleko lepší. Začaly jsme oplácet agresivitu a v ten moment jsme se vyrovnaly. Začaly jsme hrát více pod koš, protože i v této činnosti měl soupeř v první půli navrch," uvedla Hejková.

V závěru čtvrtiny Pražanky po trefách Jonesové a Thomasové snížily, přesto odcházely do kabin za stavu 25:31. Salamanca povolila USK za poločas tolik bodů, kolik inkasovala v úterý na Královce už v první čtvrtině. Ve třetí části držely šance USK na obrat Jonesová s Thomasovou. České šampionky navíc v poslední pětiminutovce nedovolily soupeřkám ani bod a díky deseti bodům za sebou otočily vývoj na 43:40.

Rozhodnutí nepřišlo ani ve čtvrté čtvrtině. V dramatické koncovce se Salamanca dostala díky Maite Cazorlaové a Bridget Carltonové do dvoubodového vedení, v závěrečném útoku ale zachránila USK vybojovaným míčem a střelou s klaksonem Jonesová. Platnost trefy zpod koše potvrdili po zhlédnutí videa k nelibosti fanoušků i rozhodčí.

"Poprosily jsme o challenge, ale člověk má v tom zápase jen jeden. Nakonec se na to šli rozhodčí podívat sami. Jako na konci dala Salamanca ten rozhodující koš, tak my jsme daly ten vyrovnávající. Byl to velmi vyrovnaný zápas s tím, že jsme se nedokázaly s tou agresivitou soupeře vyrovnat," podotkla Hejková.

Salamanca ale nakonec oplatila Pražankám podobný úder v nastaveném čase. Za stavu 71:71 doskočila neúspěšnou střelu Cazorlaové Vilarová a k radosti publika dopíchla míč do obroučky. Také tuto rozhodující trefu v poslední sekundě potvrdili rozhodčí až po zhlédnutí opakovaných záběrů.

"Mrzí mě to, že jsme ztratily koncentraci a v koncovce dá někdo z luftu poslední koš. Měly jsme šanci dnes vyhrát, ale nedokázaly jsme prosadit naší kvalitu proti agresivní hře. Věřím, že to doma bude lepší a kvalita se ukáže," dodala Hejková.

Čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek - druhý zápas:

Salamanca - USK Praha 73:71 po prodl. (14:15, 31:25, 40:43, 62:62)

Nejvíce bodů: Fasoulaová 14, Dominguezová a Onyenwereová po 12, Reisingerová 10 - Jonesová 23, Thomasová 21, Vukosavljevičová 11. Fauly: 22:17. Trestné hody: 16/12 - 16/11. Trojky: 7:4. Doskoky: 36:44. Stav série: 1:1.

Další zápasy: Šoproň - Fenerbahce Istanbul 62:82 (38:49) konečný stav série: 0:2; Valencie - Schio 80:75 (46:42), stav série 1:1, Bourges - Mersin 76:75 (39:29) stav série 1:1.