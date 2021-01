Basketbalistky USK prohrály s Lyonem a do čtvrtfinále nepostoupí

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály v 5. kole Evropské ligy s Lyonem 68:76, neuspěly ani ve druhém utkání v domácí "bublině" v hale na Královce a ztratily naději na postup do čtvrtfinále. Play off si zahraje jak francouzský tým, tak turecký celek Fenerbahce Istanbul, s kterým české šampionky prohrály v úterý 70:99. S touto sezonou se Pražanky rozloučí v pátek od 19:00 proti Gdyni.

"Byla to vyloženě pokažená sezona. Od jejího startu jsme čtyřikrát začínaly kvůli covidu. Nemohly jsme kvůli němu třikrát trénovat a nakonec nás dostihl a hráčky ležely. Před Silvestrem jsme začínaly počtvrté trénovat, tentokrát už ne z nuly, ale z minusu," řekla Hejková s připomínkou nákazy celého týmu po návratu z prosincové "bubliny" v Istanbulu.

Hráčky USK až na úvod utkání, kdy dala dvě trojky v rychlém sledu Kateřina Elhotová a celkem čtyřikrát vedly, musely dohánět ztrátu. V první čtvrtině se soupeři povedly dvě šestibodové šňůry, v průběhu druhé desetiminutovky francouzský celek zvýšil dokonce už na čtrnáctibodový rozdíl.

Na týmu trenérky Hejkové bylo patrné, jak těžko se vyrovnává se ztrátou zraněné Alyssy Thomasové, nicméně se vrátil do hry a do poločasu stáhl ztrátu na 37:43. Především díky Maríi Condeové, která během druhé čtvrtiny nastřílela 14 bodů, zatímco v té první žádný.

"Neměly jsme šanci hrát zápasy, nemohly jsme si dohodnout ani žádné sparingy a projevilo se to v těchto okamžicích, kdy hráčky měly být v nejlepší formě. Bohužel jsme přišly minulý týden i líderku týmu (Thomasovou), takže se tato ztráta už nedala zalepit. Je to logické vyústění toho, co se za půl roku stalo. Očekávání nemohla být velká," konstatovala Hejková.

Bojující pražský celek postupně stáhl manko až na dva body, ale Lyon dokázal vždy ve vlnách unikat do většího náskoku a naději na obrat soupeřkám nedával. Trojka Michelle Plouffeové na startu čtvrté čtvrtiny vrátila Lyonu dvouciferný náskok a šance USK na postup do play off se postupně rozplynuly. Mezi nejlepší osmičkou v Eurolize budou Pražanky chybět poprvé od sezony 2012/13.

"Při systému, které FIBA vymyslela, aby se Euroliga vůbec hrála, tak to nebezpečí bylo obrovské. Tím, že do naší skupiny byly nalosované tři týmy, které aspirují na další postup nebo dokonce na Final Four, tak bylo logické, že jeden z nich vypadne. Samozřejmě jsme si nemysleli, že to budeme my. Naštvaná určitě jsem," dodala Hejková.

"V šatně po zápase bylo takové ticho, že jsem ani nevěděla, že tam někdo jiný je. Jsme z toho všechny smutné, ale věřím, že všechny tyto věci nás potom dále posílí," řekla opora USK Kateřina Elhotová, která se pět a půl minuty před koncem vyfaulovala.

"Mohla jsem ty situace lépe vyhodnotit a tu hráčku nechat střílet, dá se říci, bez tlaku. Vím, že tam byl jen jeden koš, který byl i s faulem. Jinak zbytek byl faul, střílely se šestky, ta hráčka nedala koš. To byl záměr. V konci při třetím a čtvrtém faulu už jsem měla bránit jiným způsobem, ale to je co by kdyby," dodala Elhotová.

Evropská liga basketbalistek - 5. kolo:

--------

Skupina B (Praha):

Lyon - ZVVZ USK Praha 85:74 (16:24, 43:37, 59:52)

Nejvíce bodů: Ciaková a Crvendakičová po 15, Chevaugeonová 13 - Condeová 18, Režanová 16, Jonesová 11. Fauly: 18:21. Trestné hody: 25/17 - 17/12. Trojky: 6:6. Doskoky: 33:51.

Tabulka:

1. Fenerbahce Istanbul 5 4 1 414:351 9 2. Lyon 5 4 1 416:357 9 3. USK Praha 5 2 3 379:416 7 4. Gdyně 5 0 5 336:421 5