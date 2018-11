Jekatěrinburg (Rusko) - Basketbalistky ZVVZ USK Praha ve 4. kole Evropské ligy podlehly obhájkyním titulu z Jekatěrinburgu jednoznačně 59:87 a přišly o neporazitelnost v sezoně. V zápase prohrávaly až o 39 bodů, ale nejvyšší porážku za posledních devět let nakonec odvrátily.

Pražanky před zápasem v Rusku vyhrály všech 13 soutěžních utkání v sezoně, šly proto do duelu o první místo ve skupině A v dobrém rozpoložení. Ale proti jednomu ze dvou hlavních favoritů na titul nezachytily začátek. Domácí tým už v úvodu druhé čtvrtiny odskočil na dvacetibodový rozdíl a nedal soupeři sebemenší šanci.

"S rozdílem ve skóre rozhodně nejsme spokojené. Doufaly jsme v lepší výkon, ale nastoupily jsme do utkání s přílišným respektem k soupeři a to byl hlavní problém. Už po první čtvrtině byl zápas rozhodnutý. My se chytly až ve druhé půli," konstatovala trenérka Natália Hejková.

Ruský tým dominoval pod košem, kde přestřílel USK 46:20 a doskakování ovládl v poměru 50:30. Český celek střílel spíše z dálky, ale s úspěšností pouhých 32 procent. V útoku se nedařilo ani nejlepší střelkyni týmu Alysse Thomasové, která dala jen osm bodů, i když průměr má dvacet.

Dokonce hrozilo, že Pražanky utrpí nejhorší porážku od roku 2009, kdy podlehly Rivasu Madrid o 38 bodů. Daly ale posledních sedm bodů zápasu a debakl kosmeticky zmírnily. Přispěly k tomu i Tereza Vyoralová, která odehrála první euroligové minuty po dlouhém zranění kolena, a další česká reprezentantka Renáta Březinová. Ta naskočila do Euroligy vůbec poprvé, přesto v koncovce dala pět bodů za tři minuty.

UMMC Jekatěrinburg - ZVVZ USK Praha 87:59 (26:9, 44:24, 71:36)

Nejvíce bodů: Vadějevová 18, McBrideová 16, Meessemanová a Torrensová po 13 - Kateřina Elhotová a Hanušová po 9, Thomasová 8. Fauly: 16:12. Trestné hody: 6/6 - 7/6. Trojky: 5:5. Doskoky: 50:30.