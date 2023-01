Basketbalistky USK prohrály doma s Fenerbahce 66:73 a zůstaly za ním druhé

Praha - Basketbalistky USK Praha prohrály ve 12. kole Evropské ligy doma s favorizovaným Fenerbahce Istanbul 66:73 a zůstaly za tureckým celkem v tabulce skupiny A na druhém místě. Českým mistryním nepomohl ani výkon francouzské podkošové hráčky Valériane Vukosavljevičové, která s 23 body a 10 doskoky zaznamenala double double. Nejlepší střelkyní soupeře byla Breanna Stewartová s 18 body.

Pražanky prohrály s Fenerbahce popáté za sebou a podruhé v této sezoně. Tentokrát doplatily především na 22 ztrát. Loňský finalista naopak vyhrál v soutěži podesáté v řadě a pojistil si vedení v tabulce.

"Je to hrozná škoda. Víme, že se s Fenerbahce nedá vyhrávat, ale dají se porazit," řekla novinářům domácí trenérka Natália Hejková. "Zápas jsme měly výborně rozehraný a prohrály ho v podstatě ve třetí čtvrtině, kdy nám to nešlo v útoku. Udržet Fenerbahce na sedmdesáti bodech je fajn, ale drhlo nám to v útoku," litovala Hejková.

USK nastoupil před zaplněnou halou Královka i s americkou podkošovou oporou Alyssou Thomasovou, která v minulých dnech laborovala s virózou. Pražanky měly dobrý úvod a získaly vedení 6:0, přišly ale o Maríu Condeovou, která si po třech minutách poranila kotník. Po tříbodové trefě Temi Fágbénléové s klaksonem vyhrály Pražanky první čtvrtinu 21:16.

Na začátku druhé části utržila po souboji s Thomasovou úder do obličeje Stewartová. Americká hvězda pokračovala po krátkém přerušení ve hře. USK držel těsný náskok, v první půli soupeře porazil na doskocích 29:11, dopustil se ale také 14 ztrát. Fenerbahce dvě minuty před koncem druhé čtvrtiny skóre otočilo na 33:32, závěr ale patřil opět domácím. Po trefách Fágbénléové a Brionny Jonesové se Pražanky vrátily do vedení 38:33. Další koš Jonesové rozhodčí po zhlédnutí videa neuznali, padl těsně po vypršení času.

"Bylo tam dost ztrát a řada z nich byla zbytečná. Některé přihrávky byly hodně naivní. Držely jsme míč déle, než bylo třeba," konstatovala Hejková.

Turecký tým po přestávce zlepšil obranu a díky šňůře sedmi bodů manko smazal. Téměř celou pětiminutovku USK bez vstřeleného koše prolomila až Fágbénléová. V hostujícím dresu se rozstřílela Stewartová, k níž se přidaly Kayla McBrideová nebo Satou Saballyová. Fenerbahce získalo sedmibodové vedení a po třetí čtvrtině vedlo 52:47.

"Ty naše třetí čtvrtiny se opakují nejen v této sezoně. Soupeř viděl, že to s námi nebude jednoduché, hodně přitvrdil v obraně a měly jsme problém," podotkla Hejková.

Pražanky v závěrečné části nic nevzdaly a držela je Vukosavljevičová. Díky deseti bodům francouzské podkošové hráčky za pět minut a tříbodové trefě Teji Oblakové otočil USK stav na 64:62. Fenerbahce se ale povedla další sedmibodová šňůra a nepomohl ani oddechový čas Hejkové dvě půl minuty před koncem.

Domácí se v závěru ještě přiblížily po trefě Jonesové na tři body, favorit si ale koncovku pohlídal a navázal na domácí triumf 82:72 po prodloužení. "Zápasy s Fenerbahce nám ukázaly, jak můžeme v této sezoně hrát. Pořád ale můžeme být ještě lepší," řekla Hejková a pochválila i atmosféru. "Byla nejlepší v této sezoně. Myslím, že diváci si tenhle vyrovnaný zápas zasloužily," dodala slovenská trenérka.

Výsledky 12. kola Evropské ligy basketbalistek

Skupina A:

ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul 66:73 (21:16, 38:33, 47:52)

Nejvíce bodů: Vukosavljevičová 23, Jonesová 16, Fágbénléová 12 - Stewartová 18, Saballyová 14, McBrideová 13. Fauly: 17:15. Trestné hody: 11/7 - 18/15. Trojky: 7:4. Doskoky: 48:30.

Szekszárd - Bourges 61:77.

Tabulka:

1. Fenerbahce Istanbul 12 10 2 1026:863 22 2. USK Praha 12 8 4 963:831 20 3. Bourges 12 7 5 842:813 19 4. Polkowice 11 7 4 806:819 18 5. Valencie 11 7 4 803:760 18 6. Szekszárd 12 3 9 812:987 15 7. Boloňa 11 3 8 800:837 14 8. Olympiakos Pireus 11 1 10 737:879 12

Skupina B:

Mersin - Schio 79:67, Miškovec - Girona 56:74.

Tabulka:

1. Mersin 12 8 4 842:806 20 2. Schio 12 8 4 870:840 20 3. Girona 12 7 5 788:730 19 4. Šoproň 11 8 3 754:671 19 5. Miškovec 12 6 6 838:880 18 6. Salamanca 11 6 5 794:734 17 7. Landes 11 2 9 668:773 13 8. Mechelen 11 1 10 743:863 12