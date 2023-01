Basketbalistky USK Praha zdolaly Bourges 65:57, rozhodly v poslední čtvrtině

Praha - Basketbalistky USK Praha vyhrály v 10. kole Evropské ligy doma nad Bourges 65:57 a upevnily si pozici v první čtyřce skupiny A. České mistryně rozhodly o sedmém triumfu v tomto ročníku v závěrečné čtvrtině, kterou ovládly 26:12. Hlavní oporou byla americká pivotka Alyssa Thomasová, která zaznamenala s 15 body a 14 doskoky double double. Hostujícímu týmu nepomohlo ani 17 bodů nejlepší střelkyně Yvonne Andersonové.

Pražanky udržely v tabulce třetí místo o skóre před Valencií a dnešnímu soupeři, kterému patří pátá příčka, odskočily na rozdíl dvou bodů. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové tak drží čtyři kola před koncem naděje na postup do čtvrtfinále ve svých rukou.

"V prvním poločase bylo vidět, že jsou hráčky ještě v křeči z předešlého zápasu (prohra s Valencií). Nehrály jsme uvolněné. Soupeř byl také připravený na naše podkošové hráčky," řekla České televizi Hejková.

"Velkým škrtem byly tři fauly Brionny Jonesové v podstatě za nic. To nám tu koncepci narušilo a neuměly jsme se dostat do zápasu. Klobouk dolů před mými hráčkami, že to v posledních deseti minutách zvládly a výsledek otočily," doplnila slovenská trenérka..

Oba týmy se v úvodu spoléhaly na pevnou obranu a v první čtvrtině vstřelily jen po deseti bodech. Nejlepší hráčkou byla Veronika Voráčková s pěti body a třemi doskoky.

Ve druhé části odpískali rozhodčí Jonesové třetí faul a jedna z hlavních opor musela strávit většinu čtvrtiny na lavičce. Přestože se Pražanky po trefě Maríi Condeové dostaly do vedení 24:20, v posledních třech minutách vyšly v těsné obraně soupeře naprázdno a Bourges šesti body za sebou vývoj do poločasu otočilo.

USK, který měl před zápasem s průměrem 82,2 bodu na zápas druhý nejlepší útok v Eurolize, se trápil i po přestávce. Bourges získalo díky šňůře sedmi bodů devítibodový trhák a trenérka Hejková si vzala oddechový čas. Pomohlo to jen zčásti, i díky zásahům pivotky Anete Šteinbergaové vedl hostující celek před závěrečnou částí o šest bodů.

Teprve až v poslední čtvrtině se začalo domácím dařit. Od stavu 45:50 vstřelily české mistryně deset bodů za sebou - pět z nich dala kapitánka Teja Oblaková, tři přidala Tereza Vyoralová. Hostující trenér Olivier Lafargue vrátil na hřiště klíčovou rozehrávačku Andersonovou a Bourges se ještě přiblížilo na rozdíl jednoho bodu (58:57). Dramatický závěr však patřil USK, které díky dalším trefám Thomasové a Condeové dotáhl duel k důležitému vítězství.

"Pořád se trochu trápíme v útoku, protože 65 bodů není moc. Byly jsme ale důraznější v obraně a útoku. Díky tomu jsme na konci vybojovaly nějaké míče a nakonec to skončilo o osm. Tahle výhra je pro nás hrozně cenná. Můžeme se od ní odrazit a doufám, že na to navážeme i v Polkowicích," dodala Vyoralová.

Skupina A:

USK Praha - Bourges 65:57 (10:10, 24:26, 39:45)

Nejvíce bodů: Thomasová 15, Vyoralová 12, Vukosavljevičová 9 - Andersonová 17, Šteinbergaová 16, Astierová 7. Fauly: 17:19. Trestné hody: 15/13 - 13/12. Trojky: 6:3. Doskoky: 49:35.

Tabulka:

1. Fenerbahce Istanbul 10 8 2 858:724 18 2. Polkowice 10 7 3 749:727 17 3. USK Praha 10 7 3 805:701 17 4. Valencie 10 7 3 735:690 17 5. Bourges 10 5 5 695:684 15 6. Szekszárd 10 3 7 683:823 13 7. Boloňa 10 3 7 727:742 13 8. Olympiakos Pireus 10 0 10 650:811 10