Basketbalistky USK Praha zahájí nový rok v Eurolize na hřišti Szekszárdu

Szekszárd (Maďarsko) - Basketbalistky USK Praha vstoupí ve středu do druhé poloviny základní části Evropské ligy na hřišti Szekszárdu. Maďarského soupeře se v 8. kole pokusí porazit počtvrté za sebou a udržet se mezi elitní trojicí skupiny A. České mistryně budou po delší době v takřka kompletním složení.

"Szekszárd je oproti minulé sezoně lepším týmem a dokazuje to tím, že má již na kontě nějaké výhry. Musíme si dát extra pozor. Hraje se v bouřlivém prostředí a pokud by se jim dařilo, bylo by to pro nás velmi těžké. Musíme jim to znepříjemnit, aby od první chvíle věděli, kdo bude pánem zápasu," řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

USK první vzájemný duel v této sezoně vyhrál doma 82:71. O triumfu ale rozhodl až v poslední čtvrtině. Při absenci zraněné opory Brionny Jonesové se blýskla 28 body kapitánka Teja Oblaková. Pražankám patří ve skupině třetí místo s pěti výhrami a dvěma porážkami, Szekszárd je s bilancí 3-4 šestý.

"V novém roce jsme už naštěstí v pořádku. Na začátku týdne jsme dokonce trénovali v deseti hráčkách, což se nám nepovedlo kdo ví jak dlouho. Chybí jen Veronika Šípová a Barbora Wrzesiňská, které budou stát delší dobu. Věřím, že budeme alespoň takto kompletní do konce sezony," uvedla Hejková.

Szekszárd se opírá o americkou střelkyni Victorii Viviansovou, která má průměr 18 bodů na zápas. V prvním duelu jich USK dala 27. Dvojciferný počet bodů mají také Ruth Hebardová (13,6), Cyesha Goreeová (13,1) a Agnes Studerová (10,7). "Jsou to střelkyně, které když chytí slinu, jsou pak těžko zastavitelné," upozornila Hejková.

Vedle soupeřek si Pražanky musejí dát pozor na bouřlivé prostředí. "Hala je malá a velmi hlučná. V okamžiku, kdy by se začalo domácímu týmu dařit, tak se z toho stane peklo. Naším cílem je mít výborný vstup do utkání a tím pádem diváky trochu zchladit," podotkla slovenská trenérka.

Po utkání USK vyrazí do Ostravy, kde v pátek odehraje ligové utkání 13. kola. V něm mohou šestnáctinásobné mistryně dosáhnout 256. vítězství za sebou a vyrovnat rekord brněnských Žabin z let 1997 až 2006.

"V tuto chvíli myslíme jen na Szekszárd. Tím, že ale hrajeme už v pátek, ušetříme si cestu autobusem a přejedeme rovnou do Ostravy. Jsme jim vděční, že nám vyšli vstříc. Věřím, že ten zápas také zvládneme a sérii Brna vyrovnáme," dodala Hejková.

Utkání v Szekszárdu začne v 18:00.