Basketbalistky USK Praha zahájí Euroligu domácím zápasem proti Szekszárdu

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupí ve středu do nového ročníku Evropské ligy, na domácí palubovce vyzvou maďarský Szekszárd. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové se chtějí stejně jako v minulém ročníku probojovat do Final Four a vylepšit čtvrté místo. V úvodu se ale musí vypořádat se zraněním podkošových hráček. Zahajovací zápas začne v hale Královka v 19:00.

"Tým je nastavený tak, že by chtěl zopakovat loňskou sezonu a možná ji ještě zlepšit. Musíme si ale postavit základní cíl, a tím je postup ze skupiny. Každý zápas a bod v Eurolize je důležitý a je nutné od prvního momentu zabrat," řekla trenérka Hejková na tiskové konferenci.

České mistryně narazí v osmičlenné základní skupině A také na finalistu minulého ročníku Fenerbahce Istanbul, Polkowice, Boloňu, Bourges, Olympiakos a Valencii. Do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší. V soutěži chybí ruské kluby v čele s šestinásobným šampionem Jekatěrinburgem, které byly už ke konci minulého ročníku vyloučeny kvůli ruskému konfliktu na Ukrajině. Titul obhajuje maďarská Šoproň.

"Čekají nás známější i méně známí soupeři. Hlavní ale je, jaké týmy postaví. Kvůli tomu, že ruské a běloruské týmy nehrají, nastaly velké pohyby a hráčky se rozutekly po Evropě. Nejvíc na tom zapracovalo Fenerbahce, které bude favoritem naší skupiny. Chtějí Euroligu vyhrát už několik let a zatím se jim to nepovedlo," uvedla Hejková.

Pražský celek udržel americké opory Alyssu Thomasovou a Brionnu Thomasovou, které vyhrály na začátku října s týmem USA mistrovství světa. Po odchodu pivotek Dragany Stankovičové (Šoproň) a Aleny Hanušové (Žabiny Brno) přišly Francouzka Valériane Vukosavljevičová a Nizozemka Emese Hofová. Šestadvacetiletá Hofová se však v přípravě zranila, bude do konce sezony mimo hru a klub místo ní přivedl v minulých dnech Američanku Merritt Hempeovou, která usiluje o makedonský pas.

"Počítáme s tím, že nebude spadat do kóty Američanek. Musíme ale čekat, takže zatím může hrát jen českou ligu. Na Euroligu s ní zatím počítat nemůžeme," uvedla Hejková.

"Více podkošových hráček jsme nechtěli. Věřili jsme, že čtvrtou hráčkou, která bude dostávat více šancí, bude naše odchovankyně Veronika Šípová. Naneštěstí postihlo zranění i ji. Kromě toho, že má problémy s chodidlem, přidalo se k tomu koleno. Hlavní je, abychom zastavili proud zranění a tým byl kompaktní. Jako nás na konci minulé sezony postihly zranění menších hráček, teď nás zase stíhají zranění těch vysokých," doplnila Hejková.

USK vstoupí do soutěže po čtyřech ligových výhrách. V nejvyšší domácí soutěži drží sérii 249 vítězství a dělí je sedm úspěchů od vyrovnání rekordu brněnských Žabin z let 1997 až 2006. Proti Szekszárdu chtějí v úvodu Euroligy navázat na triumfy z minulé sezony (83:56 a 89:51)

"Minulé zápasy byly vydařené, ale uvidíme, v jakém rozpoložení nastoupí. Je to tým, který dokáže překvapit a nemůžeme si myslet, že výsledek bude stejný jako v minulé sezoně. Díky změnám v kádru mohou dát více bodů a v obraně jsou velmi agresivní. Když se jim to povolí, dokážou být úspěšní. Musíme si dát bacha," dodala trenérka, která v USK působí od roku 2012.