Basketbalistky USK Praha vyhrály v Szekszárdu jednoznačně 95:56

Szekszárd (Maďarsko) - Basketbalistky USK Praha zvítězily v 8. kole Evropské ligy na hřišti Szeskszárdu jasně 95:56 a připsaly si nejvyšší vítězství v tomto ročníku soutěže. Českým mistryním pomohla 20 body a 10 asistencemi Alyssa Thomasová, double double zaznamenala s 19 body a 10 doskoky také americká spoluhráčka Brionna Jonesová. Domácímu týmu nepomohlo 18 bodů Victorie Viviansové.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové poskočily v tabulce skupiny A na druhé místo o skóre před polské Polkowice, které utrpěly debakl 61:111 na hřišti Fenerbahce Istanbul. Turecký celek má v čele pořadí rovněž 14 bodů.

"Dnešní zápas byl nakonec snazší, než jsme čekaly. Szekszárd je totiž týmem, který umí trápit. Trápily nás ale jen první čtvrtinu a do poločasu bylo prakticky rozhodnuto," řekla Hejková ČTK.

Pražanky přicestovaly do Maďarska s jedenácti hráčkami, chyběla jen zraněná Barbora Wrzesiňská. Domácí držely v úvodu krok, kdy se po trefě Viviansové dostaly do vedení 13:9. Pražanky ale po oddechovém čase zpevnily obranu a devíti body za sebou vývoj v první čtvrtině otočily.

Ve druhé části český tým dominoval. Hráčky USK od stavu 20:15 zaznamenaly devatenáct bodů za sebou, čtvrtinu vyhrály jasně 32:13 a do kabin šly s pohodlným náskokem 24 bodů. Soupeře předčily i na doskocích v poměru 30:15, z toho jedenáct bylo útočných. K patnáctibodové Jonesové se přidala s dvojciferným příspěvkem Thomasová (11).

"V první půli jsme se odrazily od chvíle, kdy Thomasová hrála na křídle a bránila Viviansovou. Ta se poté nedokázala prosadit," uvedla Hejková. "Důležitá jsou pro mě také dvě čísla. Hráčky celkově získaly 49 doskoků a měly i 28 asistencí. Ukazuje to, že hrály velmi kolektivně," doplnila slovenská trenérka.

Soupeř vstoupil do druhé půle sedmi body za sebou a Hejková si vzala time out. Po něm se USK vrátil na střeleckou vlnu a jedenácti body za sebou odskočil do vedení 61:33. Po trestných hodech Valériane Vukosavljevičové získaly Pražanky před závěrečnou částí vedení o 31 bodů.

V poslední čtvrtině nechala Hejková odpočívat většinu opor a dala prostor hráčkám z lavičky. Dařilo se Tereze Vyoralové nebo Témi Fágbénléové, které zakončily utkání s 13 body na kontě. USK nakonec zvítězil o 39 bodů a vytvořil své euroligové maximum v této sezoně. Dosud jím bylo vítězství nad Olympiakosem Pireus o 32 bodů.

"Naše taktika je stejná. Jdeme skupinou postupně a každý zápas je pro nás důležitý. V současné situaci bude pro nás asi nejdůležitější ten v Polkowicích, protože jsme s nimi doma prohrály. Tam se ukáže, jak bude skupina vypadat," dodala Hejková.

Pražanky nyní čeká ligový duel na hřišti Ostravy. V pátek mohou získat v domácí soutěži 256. vítězství za sebou a vyrovnat rekord brněnských Žabin z let 1997 - 2006.

Szekszárd - USK Praha 56:95 (13:18, 26:50, 42:71)

Nejvíce bodů: Viviansová 18, Studerová 12, Hebardová a Goreeová po 8 - Thomasová 20, Jonesová 19, Vyoralová a Fágbénléová po 13. Fauly: 17:14. Trestné hody: 11/8 - 18/15. Trojky: 2:6. Doskoky: 29:49.

Další výsledky skupiny A: Fenerbahce Istanbul - Polkowice 111:61, Olympiakos Pireus - Bourges 66:81,

20:30 Boloňa - Valencie.

Tabulka:

1. Fenerbahce Istanbul 8 6 2 675:595 14 2. USK Praha 8 6 2 665:562 14 3. Polkowice 8 6 2 597:586 14 4. Bourges 8 4 4 559:545 12 5. Valencie 7 4 3 503:488 11 6. Szekszárd 8 3 5 558:657 11 7. Boloňa 7 2 5 491:512 9 8. Olympiakos Pireus 8 0 8 540:643 8