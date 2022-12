Basketbalistky USK Praha vyhrály v Evropské lize v Boloni 85:61

Boloňa - Basketbalistky oslabeného ZVVZ USK Praha vyhrály v 7. kole Evropské ligy v Boloni jednoznačně 85:61 a s pěti výhrami se drží na třetím místě o jediné vítězství za vedoucími Polkowicemi. České mistryně dominovaly zejména v doskocích, kterých nasbíraly 61. Další zápas čeká svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové ve středu 4. ledna na palubce Szekszárdu.

Americké opory českých šampionek Brionna Jonesová a Alyssa Thomasová předvedly shodně double double. Jonesová byla s 22 body nejlepší střelkyní zápasu a přidala 16 doskoků, Thomasová měla 18 bodů a 14 doskoků.

"Chtěli jsme celý rok ukončit vítězstvím. To byl náš cíl. Kdybychom prohráli těsně před Vánoci v Boloni, bylo by to pro každého velmi těžké. Měli bychom pokažené vánoční svátky," řekla Hejková ČTK.

Slovenská trenérka, které chyběla především zraněná Valériane Vukosavljevičová, nasadila do hry jen sedm hráček z pouze osmičlenné soupisky. Do hry se zařadila i kapitánka Teja Oblaková, naopak Barbora Wrzesiňká zůstala na lavičce.

"Zvládnout takový zápas v sestavě, v jaké jsme byly, je také důležité. Všechny hráčky, které byly na hřišti, hrály svůj standard nebo nadstandard. Hlavně ve druhém poločase jsme hrály velmi rozumně," uvedla Hejková.

Pražanky se ujaly hned v úvodu vedení 4:0 díky oporám Thomasové a Jonesové a domácí tým se dokázal dostat do vedení v zápase pouze jednou. V 8. minutě překlopila Kitija Laksa stav na 10:9, ale hostující celek do konce první čtvrtiny předvedl devítibodovou šňůru.

Domácí celek držel krok ještě do 22. minuty, kdy prohrával 15:20, ale následně favoritky pasáží 14:2 ukázaly svou sílu a během druhé čtvrtiny vedly už i o 19 bodů.

Před poločasem Boloňa ještě zkusila zabojovat o příznivější výsledek šňůrou 6:0 a na manko 12 bodů se dostaly ještě dvakrát po pauze, ale ve 34. minutě Thomasová košem s proměněným trestným hodem zvýšila už na 54:34. V závěrečné části USK vedl čtyřikrát i o 25 bodů a nakonec dosáhl na výhru o bod nižší.

"Už v první půli bylo vidět, že jsme měli navrch, jen jsme neproměňovali šance. Ty koše byly zvláštní, hodně to vypadávalo. Při životě nás ale drželo jedno úžasné číslo, které jsem v Eurolize ještě nezažila, a kterým bylo 61 doskoků. To bylo úplně fantastické. Ačkoliv hráčky nestřílely vždy super, vždy si to doskočily a měly další šanci," dodala Hejková.

Skupina A:

Virtus Boloňa - ZVVZ USK Praha 61:85 (10:18, 28:42, 45:60)

Nejvíce bodů: Zandalasiniová 14, Parkerová 13, Laksaová 9 - Jonesová 22, Thomasová 18, Fágbénléová 16. Fauly: 17:15. Trestné hody: 12/9 - 14/11. Trojky: 4:4. Doskoky: 31:61.

Další výsledky: Fenerbahce Istanbul - Bourges 83:64, Polkowice - Szekszárd 89:56.

Tabulka:

1. Polkowice 7 6 1 536:475 13 2. USK Praha 7 5 2 570:506 12 3. Fenerbahce Istanbul 7 5 2 564:534 12 4. Valencie 7 4 3 503:488 11 5. Bourges 7 3 4 478:479 10 6. Szekszárd 7 3 4 502:562 10 7. Boloňa 7 2 5 491:512 9 8. Olympiakos Pireus 7 0 7 474:562 7