Basketbalistky USK Praha vyhrály v Benátkách a drží se ve hře o druhé místo

Benátky (Itálie) - Basketbalistky USK Praha zvítězily ve 14. kole Evropské ligy na hřišti Benátek 84:75 a drží dál teoretickou šanci na druhé místo ve skupině A. Českým mistryním pomohla k první letošní výhře v soutěži 21 body Brionna Jonesová. Double double za 20 bodů a 10 asistencí získala Teja Oblaková, Alyssa Thomasová přidala dalších 17 bodů a 10 doskoků. Domácímu týmu nestačilo 22 bodů nejlepší střelkyně Astou Ndourové.

"Čekaly jsme, že Benátky už musí odehrát nějaký dobrý zápas. Mají kopu kvalitních hráček a my naopak měly horší utkání. Proto je ten výsledek tak vyrovnaný. Ve druhé půli jsme to ale zlomily a nepřipustily jsme překvapení," řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Její svěřenkyně využily prohry Salamanky s Jekatěrinburgem 67:93 a dotáhly se před závěrečným kolem na španělského soupeře na rozdíl jednoho bodu. Salamanca zakončí boje v základní skupině odloženým utkáním na hřišti Montpellier, USK čeká doma Riga. V případě rovnosti bodů by skončily druhé Pražanky, které mají lepší vzájemné skóre.

"Ještě pořád žijeme, ale Salamanca by musela prohrát. Spíše už vnitřně počítáme s tím, že budeme třetí," uvedla Hejková.

Hráčky USK nastoupily kvůli třem odloženým zápasům po desetidenní pauze a jejich nerozehranost byla v úvodu znát. Domácí basketbalistky se po osmi bodech Ndourové dostaly brzy do vedení 15:7. Přestože Pražanky jejich náskok v průběhu snížily, po trefách Atturové a Pennaové přeci jen prohrály první část o sedm bodů.

"První čtvrtina byla z naší strany velmi špatná. Obrana byla děravá a o tom, že jsme hrály bez tlaku, hovoří i fakt, kdy jsme měly za celý první poločas jen čtyři fauly," prohlásila Hejková. "Byl tam určitě znát náš herní výpadek. Ztratily jsme rytmus, který jsme měly před Vánoci. Hráčky se dostaly do provozní teploty až ve druhé části," doplnila slovenská trenérka.

V druhém čtvrtině české mistryně díky Oblakové a Thomasové vyrovnaly po necelých třech minutách na 26:26. Obě basketbalistky USK měly tou dobou na kontě už 10 bodů. Pražanky díky zlepšené hře na doskoku a rychlým protiútokům strhly vedení na svou stranu a do kabin odcházely s osmibodovým trhákem. I když se v dresu USK prosadilo do poločasu jen pět hráček, Thomasová s Oblakovou vévodily s 15 body statistikám.

USK pokračoval po přestávce v koncentrované hře a postupně zvyšoval svůj náskok. Po šňůře osmi bodů se dostal do vedení 62:47. Benátky sice duel nevzdaly a díky Ndourové a Andersonové se dotáhly zpět na jednociferné manko, po trefách Stankovičové a Jonesové ale získaly Pražanky pohodlné vedení zpět. Do závěrečné části vstupovaly s nejvyšším náskokem 16 bodů.

Italský celek se musel od začátku čtvrté čtvrtiny obejít bez vyfaulované Pennaové, přesto se ještě jednou pokusil o drama. Díky šňůře deseti bodů se dotáhl pět minut před koncem na rozdíl devíti bodů, což nabudilo i domácí fanoušky. USK však kontroval dalšími rychlými trefami a přestože závěrečnou část prohrál 13:20, na jeho čtvrtém vítězství nad Benátkami po sobě se již nic nezměnilo.

"Pro play off nicméně potřebujeme víc než jen výkony Alyssy, Brionny a Teji. Je nutné, aby se k tomu přidaly další hráčky. Dnes se ještě dařilo jakž takž Condeové, ale na play off by to bylo málo. Na tom musíme zapracovat," prohlásila Hejková. "Bohužel nám teď Američanky odletí domů k reprezentačnímu srazu, stejně tak odlétá do Srbska na kvalifikační turnaj Dragana Stankovičová. Tohle hraje bohužel proti nám, že nemůžeme být spolu," dodala trenérka USK.

Evropská liga basketbalistek - 14. kolo:

Skupina A:

Benátky - USK Praha 75:84 (24:17, 40:48, 55:71)

Nejvíce bodů: Ndourová 22, Thorntonová 18, Andersonová 14 - Jonesová 21, Oblaková 20, Thomasová 17. Fauly: 21:15. Trestné hody: 14/12 - 16/11. Trojky: 9:7. Doskoky: 34:44.

Salamanca - Jekatěrinburg 67:93

Tabulka:

1. Jekatěrinburg 13 13 0 1118:879 26 2. Salamanca 13 10 3 1052:913 23 3. USK Praha 13 9 4 1086:836 22 4. Montpellier 11 6 5 764:828 17 5. Riga 12 5 7 692:831 17 6. Benátky 12 3 9 785:866 15 7. MBA Moskva 11 3 8 708:807 14 8. Szekszárd 13 0 13 787:1032 13