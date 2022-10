Basketbalistky USK Praha vstoupily do EL vítězné, Szekszárd porazily 82:71

Praha - Basketbalistky USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy vítězné, maďarský Szekszárd doma porazily 82:71. Nejlepší střelkyní českých mistryň byla s 28 body kapitánka Teja Oblaková. Alyssa Thomasová zaznamenala s 15 body, 15 doskoky a 10 asistencemi triple double, Valériane Vukosavljevičová měla se 17 body a 12 doskoky double double. Hostujícím hráčkám nestačilo 27 bodů Victorie Viviansové.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové, které skončily v minulém ročníku čtvrté, navázaly na dvě loňské výhry nad Szekszárdem. V dalším utkání skupiny A se USK za týden představí na hřišti Valencie.

Pražanky se musely vypořádat se zraněním podkošových hráček. Vedle Veroniky Šípové, Veroniky Voráčkové a Emese Hofové chyběla také americká opora Brionna Jonesová. Trenérka Natália Hejková využila pouze sedm hráček.

Domácí se díky šňůře deseti bodů dostaly do vedení 10:2, Szekszárd ale brzy díky rychlým brejkům srovnal krok. České mistryně se čím dál hůře probíjely přes těsnou obranu soupeřek, úvodní čtvrtinu vyhrály jen o dva body a hostující tým ve druhé části vývoj utkání otočil.

Maďarský celek táhla Viviansová, jež za 13 minut nastřílela 16 bodů. USK sice držela třináctibodová kapitánka Oblaková, přesto domácí hráčky odcházely do kabin v poločase s dvoubodovým mankem (35:37).

Szekszárd se i ve druhé půli opíral o tvrdou obranu, domácí ale od stavu 47:47 nastřílely 12 bodů po sobě a získaly cenný náskok. Vedle Oblakové, jež přidala dalších 11 bodů, se začalo dařit také Vukosavjevičové, která vstřelila ve třetí čtvrtině o bod více. Po trojce hostující Agnes Studerové vstupoval USK do závěrečné čtvrtiny s náskokem osmi bodů.

Hráčkám Szekszárdu se sice podařilo v úvodu dotáhnout na čtyřbodové manko, Pražanky ale za podpory fanoušků jejich nápor odrazily. Po dalších trefách Oblakové, Vukosavljevičové a Thomasové získaly zpět dvojciferný náskok a v závěru ho uhájily. Thomasová si při závěrečné trefě Condeové dvě vteřiny před koncem připsala desátou asistenci a dovršila tím triple double.

Žabiny na úvod Evropského poháru podlehly Montpellieru po druhém prodloužení

Žabiny Brno vstoupily do Evropského poháru basketbalistek těsnou porážkou s Montpellierem. Čtvrtfinalistovi minulého ročníku Evropské ligy podlehly 87:90 po druhém prodloužení.

Nejlepší střelkyní domácího týmu byla s 20 body Natálie Stoupalová, která proměnila mimo jiné tři z pěti tříbodových pokusů. V závěru zápasu však Žabinám chyběla, protože se v prvním prodloužení vyfaulovala. Kvůli pěti osobním chybám skončil zápas ještě dříve pro Elišku Hamzovou.

Stoupalové sekundovaly americké hráčky Elissa Cunaneová a Bria Holmesová, které daly po 17 bodech. Montpellier táhla jejich krajanka Haley Petersová, jež nastřílela 34 bodů.

Zápas poslala do prodloužení 1:11 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny trojkou Nikolina Kněževičová. V závěru první nastavené pětiminutovky brněnský tým prohrával o čtyři body, ale Cunaneová 13 sekund před sirénou trojkou snížila na 76:77. Petersová pak proměnila pouze jeden ze dvou trestných hodů a Žabiny nabídnutou šanci využily. Holmesová úspěšným nájezdem do koše s klaksonem vyrovnala.

Koncovka druhého prodloužení už vyšla lépe Montpellieru. Kněževičová neuspěla s trojkou, zatímco Mamignan Touréová ji proměnila. Trestné hody na obou stranách pak už jen upravily skóre.

"Naše eurocupová premiéra se mi hodnotí těžce. Odehráli jsme 50 minut zápasu, ve kterém jsem xkrát sáhli po vítězství proti tak zvučnému soupeři," uvedl trenér Žabin Viktor Pruša. "Holky dřely, bojovaly, bylo vidět, že do toho daly všechno. Což mi je asi nejvíc líto, že na konci není ta třešnička na dortu v podobě vítězství. Prodloužení jsou o štěstí. Jdeme dál, byl to první zápas a musíme to dohnat jinde," prohlásil.

Z bojovnosti týmu měla radost i Cunaneová. "Začaly jsme trošku pomaleji, ale pak se vzchopily a probojovaly se až do konce. Myslím, že nám to dneska na hřišti fakt svědčilo. Každý hrál parádně a předvedly jsme výbornou obranu. Jsem zvědavá, kam to můžeme posunout. Jak říkal trenér v kabině, jsme pouze na začátku," řekla americká hráčka.

Evropský pohár basketbalistek - 1. kolo:

Skupina K:

Žabiny Brno - Montpellier 87:90 po druhém prodl. (24:25, 35:38, 57:53 - 68:68, 78:78)

Nejvíce bodů: Stoupalová 20, Cunaneová a Holmesová po 17 - Petersová 34, Touréová 16, Badianeová 10.

20:00 Flammes Carolo - Angers.

Evropský pohár basketbalistů - 3. kolo:

Skupina D:

BK Opava - Patrioti Levice 80:70 (16:15, 37:31, 64:45)

Nejvíce bodů: Bassett 17, Mokráň 16, Kouřil 10 - Freeman 18, Bachan 11, Lapornik 10.

Tabulka:

1. Balkan 2 2 0 170:147 4 2. Keravnos 2 2 0 166:145 4 3. Opava 3 1 2 221:238 4 4. Levice 3 0 3 221:248 3