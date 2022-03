Basketbalistky USK Praha ve čtvrtfinále Euroligy přivítají italské Schio

Praha - Basketbalistky USK Praha dnes vstoupí do vyřazovacích bojů Evropské ligy, v úvodním čtvrtfinále přivítají italské Schio. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové se měly střetnout původně s maďarskou Šoproní, po vyloučení ruských týmů kvůli invazi na Ukrajinu se však posunuly na druhé místo skupiny A a po úpravě pavouka dostaly nového soupeře. Série se hraje na dva vítězné zápasy, první duel začne v hale Královka v 18:00.

"Dá se říct, že jsme přešly z covidu do války. Obě události poslední sezony dost ovlivnily. Bereme to ale tak, jak to je," řekla ČTK Hejková. Její tým skončil v základní části s bilancí deseti výher a čtyř porážek třetí, po vyřazení úřadujících šampionek a vítězek skupiny z Jekatěrinburgu si však o příčku polepšil. V "béčku" zase dohrálo Dynamo Kursk, na jehož úkor postoupila Girona.

"Skončily jsme nakonec druhé a bylo třeba změnit strategii. Původně jsme se připravovaly na Šoproň a musely jsme se přeorientovat. Všichni to ale mají podobné. Nevidím to jako velkou překážku," podotkla slovenská trenérka USK.

Její hráčky nový los ocenily. "Uvědomovaly si proti Šoproni handicap, kdy má jedna z jejich hráček 207 centimetrů a druhá skoro dva metry. S tím bychom se při zranění (Dragany) Stankovičové těžko vyrovnávaly. Je ale třeba říct, že také Schio je velmi nebezpečný soupeř," doplnila pětinásobná vítězka Euroligy.

Zatímco původně měl USK sehrát první duel na hřišti soupeře, po postupu na druhou příčku začne doma. V Praze by je po odvetě ve Schiu (15. března) čekal i případný třetí rozhodující duel (18. března). "To určitě pomůže. Jet dvakrát do Šoproně autobusem by bylo smrtelné, zatímco let do Benátek by k druhému zápasu měl být lepší," uvedla Hejková, jejíž tým figuruje po vyloučení šestinásobného šampiona Jekatěrinburgu mezi hlavními třemi favority na celkové vítězství.

Vedle zraněné pivotky Stankovičové se USK musí obejít také bez rozehrávačky Barbory Bálintové, která není fit kvůli podvrtnutému kotníku. Podobné potíže má i Simona Sklenářová. "Celou sezonu jsme zvládaly zranění slušně, ale teď se to nakupilo. Máme jen dvě malé hráčky (Teju) Oblakovou a (Terezu) Vyoralovou, takže to budeme muset nějak zvládat. Je jasné, že naše rotace bude velmi úzká. Musíme to rozumně ukočírovat," řekla Hejková.

České mistryně usilují o pátou účast v euroligovém Final Four. Naposledy hrály závěrečný turnaj v roce 2019. Největší úspěch v soutěži zaznamenaly Pražanky před sedmi lety, kdy soutěž vyhrály. Se Schiem se měly utkat ve čtvrtfinále předloni v březnu, ale duely stejně jako zbytek sezony byly tehdy kvůli pandemii koronaviru zrušeny.

Hlavní oporou italského celku je francouzská pivotka Sandrine Grudaová, která má průměr 14,2 bodu a 10 doskoků a zápas. Daří se také americké hráčce Diamond DeShieldsové, jež nasbírala 11,3 bodu a 6,3 doskoku. "Mají sedm, osm hráček, které mohou bodovat. Snad jim budeme schopní vnutit náš styl hry a nebudou tak silní ve své pomalejší hře. Musíme se dostat do tempa a dobře bránit. Když budeme hrát naši rychlou hru, mělo by to být dobré," dodala Hejková.