Basketbalistky USK Praha v EL Jekatěrinburg nezdolaly, prohrály 77:90

Praha - Basketbalistky USK Praha prohrály v domácím utkání 11. kola Evropské ligy s favorizovaným Jekatěrinburgem 77:90 a připsaly si třetí porážku v tomto ročníku prestižní soutěže. Českým mistryním nepomohlo při absenci Alyssy Thomasové ani 19 bodů její americké spoluhráčky Brionny Jonesové. Obhájce trofeje táhla s 25 body Brittney Grinerová, její kolegyně Jonquel Jonesová nasbírala za 20 bodů a 11 doskoků double double.

Tým trenérky Natálie Hejkové zůstal v neúplné tabulce skupiny A druhý před Salamancou, která má však dva zápasy k dobru. Ruský celek, jenž útočí na čtvrtý triumf v EL po sobě, je dál se stoprocentní bilancí v čele.

"Je to celkem slušný výsledek. Hrály jsme bez jedné z našich opor a Jekatěrinburg má obrovskou sílu pod košem. To se také ukázalo. Stačily jim tři čtyři minuty, aby si doskočily vlastní střely pod košem, prosadily se a odskočily nám. Naše pivotky se až na Jonesovou nedokázaly prosadit, a to jak v obraně, tak útoku," řekla novinářům Hejková.

Domácí hráčky nastoupily bez podkošové opory Thomasové. Devětadvacetiletá Američanka měla během vánoční přestávky pozitivní test na koronavirus, a přestože se stihla k týmu na poslední chvíli připojit, Hejková se rozhodla ji na soupisku nezařadit. Rodačka z Harrisburgu sledovala celý duel z lavičky náhradnic.

"Bylo by riskantní ji po tom covidu nasadit. Nebyla ještě úplně fit a mohlo se něco stát. Její hra nám však jednoznačně chyběla. Hlavně v obraně a při doskočených míčích, kdy měl soupeř strašně moc druhých pokusů. Jednoduše nás pod košem zmlátily," uvedla Hejková.

USK držel v úvodu s favoritem krok a díky pečlivé defenzivě ho nenechal utéct do většího než tříbodového trháku. Pražanky naopak po šesti bodech Oblakové a trojce Condeové s klaksonem ukončily první čtvrtinu s těsným vedením 17:16.

Hvězdami nabitý Jekatěrinburg se ve zhuštěné obraně těžko prosazoval i na začátku druhé části. Když se USK dostal po trojce Vyoralové do vedení 30:24, reagoval trenér hostů oddechovým časem. Náskok Pražanek dosáhl v jednu chvíli i sedmi bodů, ruský soupeř se ale v ofenzivě zvedl a i přes 11 bodů Marií Condeové a Brionny Jonesové trhák domácích postupně smazal.

Závěr druhé čtvrtiny byl v režii Jekatěrinburgu, který po zlepšené hře na doskoku a 11 body za sebou otočil duel ze stavu 36:39 na 47:39. Hlavní oporou byla Američanka Jonquel Jonesová, jež ke 14 bodům nasbírala pět doskoků a po třech ziscích a blocích. Její krajanka Grinerová přidala 12 bodů.

"Bylo zajímavé, kolik hvězd měl soupeř na lavičce náhradníků. I proto mluvím o tom, že nemůžu být extra nespokojená. Ač jsme mohly být v určitých činnostech lepší, hrály jsme proti výběru světa. Diváci dnes mohli vidět pivotky z WNBA, chvílemi jsme si s nimi poradily, ale většinu zápasu jsme hlavně pod košem tahaly za kratší konec," hodnotila Hejková.

USK se snažil zůstat díky bodům Brionny Jonesové dál ve hře, absence její podkošové spoluhráčky Thomasové ale byla znát. Jekatěrinburg náskok navýšil ve třetí čtvrtině až na osmnáct bodů (65:47) a do závěrečné části vstupoval s patnáctibodovým trhákem. Jonquel Jonesová už měla double double za 14 bodů a 10 doskoků.

Pražanky navnadila v závěru poslední části tříbodová trefa Condeové a díky sedmi bodům Barbory Bálintové za sebou se dostaly na rozdíl sedmi bodů. Jekatěrinburg však podržela trojkou Allie Quigleyová a po koši s faulem Jonquel Jonesové byl jejich náskok pět minut před koncem opět na 13 bodech.

Ruský celek v závěru drama nepřipustil a po výhře o 13 bodů vyhrál proti USK počtvrté za sebou a podesáté z posledních 11 zápasů. Celkem neprohrál v Eurolize již 30. duel v řadě.

Příští zápas čeká USK za týden na hřišti Salamancy, s níž bude bojovat o druhé místo ve skupině. "V podstatě to bude klíčový zápas, kdo bude druhý. Salamanca má v tuto chvíli o jednu prohru méně a tím pádem ji musíme porazit. Bude to zase duel jejich širokého týmu proti našemu, ale doufám, že Thomasová už bude v pořádku a hráčky, které dnes nehrály bůh ví co, zaberou," dodala Hejková.

USK Praha - UMMC Jekatěrinburg 77:90 (17:16, 39:47, 50:65)

Nejvíce bodů: B. Jonesová 19, Condeová 18, Oblaková 11 - Grinerová 25, J. Jonesová 20, Quigleyová 14. Fauly: 11:14. Trestné hody: 12/11 - 8/6. Trojky: 10:8. Doskoky: 36:43.

Další výsledky skupiny A: Szekszárd - MBA Moskva 64:73, Benátky - Riga 54:62.

Tabulka:

1. Jekatěrinburg 11 11 0 936:760 22 2. USK Praha 11 8 3 927:676 19 3. Salamanca 9 7 2 702:592 16 4. Riga 11 5 6 647:751 16 5. Montpellier 10 5 5 684:783 15 6. MBA Moskva 11 3 8 708:807 14 7. Benátky 10 3 7 641:672 13 8. Szekszárd 11 0 11 651:855 11