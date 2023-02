Basketbalistky USK Praha uzavřou doma s Boloňou základní část Euroligy

Praha - Basketbalistky USK Praha zakončí ve středu domácím zápasem s Boloňou základní část Evropské ligy. Přestože již mají před utkáním závěrečného 14. kola jistý postup z druhého místa skupiny A, chtějí se před čtvrtfinále naladit vítězstvím. Počítat mohou s uzdravenou Španělkou Maríou Condeovou či Veronikou Šípovou. Chybět naopak bude nemocná Simona Sklenářová a Tereza Halátková, jež si zlomila nohu.

"I když je o našem umístění rozhodnuto, jdeme do toho s plnou koncentrací. Chceme před play off odehrát dobrý zápas, dobře se psychicky naladit a vyslat pozitivní signál do vyřazovacích bojů," řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Pražanky mají v tabulce jednobodový náskok před Valencií a Bourges. I přes případnou porážku by ale měly na druhé příčce zůstat ať už díky lepšímu vzájemnému či obecnému skóre. Ve čtvrtfinále je čeká třetí tým skupiny B. Tím je zatím Salamanca s Julií Reisingerovou, ale pořadí se ještě může měnit.

"Je to tam tak zamotané, že netušíme, kdo to bude. Nemáme vysloveně přání, koho bychom chtěly. Nepřejeme si snad jen Mersin, do Turecka bychom cestovat nechtěly. Pak už je to jedno," uvedla Hejková.

Čtvrtfinále se hraje na dva vítězné zápasy, duely se uskuteční 14., 17. a 22. března. USK by měl díky druhé příčce odehrát první a případné třetí utkání doma. "Je to výhoda, ale zároveň je to i psychicky náročné, protože ten první zápas musíte vyhrát. V play off se už několikrát ukázalo, že úvodní duel je fuška. Doufám, že to ale zvládneme, ať už budeme hrát s kýmkoliv," řekla Hejková.

Boloni patří s bilancí pěti výher a osmi porážek ve skupině šestá příčka, přičemž už nemá šanci do čtvrtfinále postoupit. Střelecky tým táhne Lotyška Kitija Laksaová, jež má průměr 16,2 bodu na zápas. Dvojciferný počet bodů mají i další čtyři hráčky.

"Není to nejslabší tým skupiny. Je to soupeř, který umí překvapit a má hodně vyhlášených střelkyň. Problémy má jen v obraně. Pokud bychom je nechaly rozstřílet, jsou skoro nezastavitelné. Nesmíme jim dát šanci pocítit, že by mohly něco uhrát. Všechno to bude o naší obraně," prohlásila Hejková.

Vedle tradičních amerických opor Brionny Jonesové a Alyssy Thomasové bude mít slovenská trenérka k dispozici opět Španělku Condeovou, která se zotavila po zranění kotníku. Hrát by mohla i Šípová, jež dlouhodobě laborovala s kolenem.

"Ani tentokrát ale nejsme stoprocentní. Sklenářová opět chytla nějakou virózu a máme i jednu zlomenou nohu. Tereza Halalátková se zranila ještě na tréninku v Aténách. Přestože se zdálo, že by to mohl být jen výron, nakonec je tam i zlomeninka," dodala Hejková.

Zápas USK s Boloňou začne v pražské hale Královka v 19:00.