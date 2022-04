Basketbalistky USK Praha se utkají v Istanbulu s Fenerbahce o finále EL

Istanbul - Basketbalistky USK Praha zabojují v pátek o postup do finále Evropské ligy, v Istanbulu vyzvou od 19:00 SELČ domácí tým Fenerbahce. České mistryně se pokusí při páté účasti v semifinále probojovat podruhé v historii do duelu o titul a věří, že jim bude ve Final Four sedět pozice outsidera. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Salamanca a Šoproň, turnaj vyvrcholí v neděli zápasy o konečné umístění.

"V týmu cítím bojovnou atmosféru. Hráčky se těší, až to vypukne. Cítí šanci a to je důležité," řekla novinářům před odletem trenérka pražského klubu Natália Hejková.

Fenerbahce je hlavním kandidátem na celkový triumf. Turecký celek vyhrál s bilancí jedenácti výher a tří porážek základní skupinu B a ve čtvrtfinále přešel hladce přes Rigu. Jeho pozici favorita umocňuje i absence úřadujícího šampiona Jekatěrinburgu. Ruské týmy byly po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu ze soutěže vyloučeny.

"Všimla jsem si prognózy na stránkách Euroligy, kde je jednomyslně označili za favorita a jejich tři hráčky za kandidátky na MVP. Oni sami cítí, že mají po vypadnutí ruských týmů velkou šanci. Euroligu se snaží vyhrát už několik let a pořád nic. Proto chceme ten tlak, který na ně je, využít. S námi se vůbec nepočítá, což je výhoda," prohlásila Hejková, jež před sedmi lety dovedla USK k dosud jedinému triumfu v soutěži. Fenerbahce bylo v Evropské lize třikrát druhé.

Pražanky se musí ve Final Four obejít bez zraněných Barbory Bálintové, Aleny Hanušové a Simony Sklenářové. Po zdravotních potížích se vrací srbská pivotka Dragana Stankovičová. Hejková připustila, že tým bude nastupovat stejně jako ve čtvrtfinále se Schiem v úzké rotaci. USK vyřadil italský tým po výhře 2:1 na zápasy.

"Myslím, že nám tahle zkušenost pomůže. Final Four se hraje po jednom zápase a mezi tím je den volna. Věřím, že se dva duely dají v sedmi hráčkách zvládnout," řekla slovenská trenérka.

Hejková bude spoléhat vedle amerických pivotek Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové také na druhou nejlepší hráčku letošního ročníku Márii Condeovou. Fenerbahce se opírá o ukrajinskou hvězdu Alinu Jagupovovou. Ta má v této sezoně průměry 16,2 bodu a 5,4 asistence.

"Je produktivní a musíme se vyrovnat s jejím fyzičnem. Bude potřeba její mužské parametry odbourat chytrostí. Už jsme proti ní několikrát hrály a ne vždy se jí daří. Občas je nebránitelná, ale věřím, že to tentokrát nebude její hvězdná hodina a spolu s ní zastavíme i další hráčky," řekla Hejková a varovala také před Satou Saballyovou a Kaylou McBrideovou. Američanka McBrideová je s 19 body na zápas nejproduktivnější hráčkou soupeře.

"Fenerbahce hraje velmi jednoduše a těží z individualit, které mají. Všechno jsou to střelkyně, jedna lepší než druhá. Těžko říct, kdo z nich může dát třicet bodů. Bude se to těžko bránit," připustila pětinásobná vítězka Euroligy.

USK má s Fenerbahce bilanci tří výher a pěti porážek, poslední dva duely s tureckým týmem prohrál. Vedle silného protivníka se budou muset české mistryně vypořádat také s bouřlivou atmosférou. Hala v Istanbulu pojme přes třináct tisíc fanoušků.

"Je to obrovská výhoda. Chtějí to tak strašně vyhrát, že zaplatili, co se dalo, aby to pořádali. Sice tvrdili, že se to rozhodlo kvůli hale, ale šéf FIBA Europe je Turek (Turgay Demirel) a Čech (Kamil Novák) je jen generální sekretář," podotkla s úsměvem Hejková.