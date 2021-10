Basketbalistky USK Praha se pokusí v EL zaskočit Jekatěrinburg

Jekatěrinburg (Rusko) - Basketbalistky USK Praha se dnes ve 4. kole Evropské ligy v boji o třetí výhru v novém ročníku soutěže představí na hřišti úřadujícího šampiona Jekatěrinburgu. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové čekají na vítězství nad ruským favoritem takřka tři roky a uspěly s ním jen v jediném z posledních devíti zápasů.

"Jekatěrinburg je úplně jiné poschodí Euroligy. Je to absolutní favorit," řekla novinářům Hejková. "První zápasy odehrál velmi dobře i bez posil a teď má již zpět (nejužitečnější hráčku skončené sezony WNBA) Jonquel Jonesovou. Tím pádem to bude ještě těžší. Jsou jednoznačně favorité," doplnila slovenská trenérka.

Hráčky USK zatím prohrály v Eurolize úvodní duel s Montpellier (74:75) a po výhrách nad MBA Moskva (79:54) a Szekszárdem (83:56) jim patří čtvrté místo ve skupině A. Jekatěrinburg je po třech triumfech druhý o skóre za Salamancou. Ruský suverén vyhrál v Evropské lize posledních 22 zápasů, ale minulý týden klopýtl ve finále Superpoháru s Valencií (68:75).

"Víme moc dobře, že je Jekatěrinburg nejlepším týmem v Evropě. Vždycky je ale fajn, když je člověk potrápí, ne-li porazí," řekla rozehrávačka Tereza Vyoralová.

Českým mistryním, které na cestě čekaly kvůli zrušenému letu z Moskvy o pět hodin déle, než měly v plánu, pomohou opět americké opory Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová. Ty po návratu z WNBA hned byly při vítězství nad Szekszárdem nejlepšími střelkyněmi týmu. "Jsme rádi, že je máme zpět. Určitě ale bylo vidět, že i ony potřebují čas, aby se s týmem zase sehrály a vzpomněly si na to, co jsme hrály," řekla Hejková.

Jekatěrinburg v této sezoně útočí na sedmý euroligový titul v historii a čtvrtý po sobě. Vedle Jonquel Jonesové, jež je ve WNBA spoluhráčkou Thomasové a Brianny Jonesové v Connecticutu, má k dispozici také dlouholeté opory Emmu Meessemanovou, Albu Torrensovou nebo Marii Vadějevovou. Ruská pivotka má v tomto ročníku soutěže průměry 19 bodů a 8,3 doskoku na zápas.

"Ono je ale jedno, jaký tým bude Jekatěrinburg mít. Budeme mít videa a víme, co od nich čekat. Budeme na ně muset nastoupit soustředěně, ale pořád je to tým jako my. Když do toho dáme vše a budeme hrát kolektivně, můžeme je potrápit ne-li porazit," dodala Vyoralová.

Basketbalistky USK mají na Jekatěrinburg příjemné vzpomínky díky domácímu vítězství ve Final Four Euroligy v roce 2015 a triumfu v následném Superpoháru, od té doby ale ruského hegemona porazily jen jednou z devíti zápasů. Po výhře v lednu 2019 (82:73) s Jekatěrinburgem v následující sezoně 2019/20 ještě dvakrát prohrály (67:74 a 65:88).

Utkání v Jekatěrinburgu začne dnes v 16:00 SELČ.