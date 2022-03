Basketbalistky USK Praha prohrály v Itálii 56:69 a čeká je v EL třetí zápas

Schio (Itálie) - Basketbalistky USK Praha prohrály druhé čtvrtfinále Evropské ligy v hale Schia 56:69 a nevyužily první možnost postoupit po třech letech do Final Four. Rozhodující duel v sérii hrané na dva vítězné zápasy se uskuteční v pátek v Praze.

České mistryně nenavázaly na týden staré domácí vítězství 72:70, v odvetě doplatily na slabší střelbu z pole. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové proměnily jen 24 z celkových 74 střel a trefily jediný ze 17 tříbodových pokusů. Italský tým táhla s 16 body a 14 doskoky Sandrine Grudaová, USK nepomohl ani double double tří jeho hráček. Nejproduktivnější byla Brionna Jonesová s 18 body a 17 doskoky.

"Je to škoda a mrzí mě to o to víc, že i při průměrné střelbě bychom dnešní zápas zvládly. Až na ten závěr, kdy to bylo vabank, jsme hrály velmi slušně v obraně. Nebýt toho nepodařeného útoku, bylo by vše jinak. Bohužel nám ale zahrály jen dvě hráčky a to je málo," řekla v telefonickém rozhovoru s ČTK Hejková.

Domácí pořadatelé vyjádřili podporu Ukrajině, která čelí vojenské invazi ze strany Ruska, a po celý zápas svítil na jejich reklamních tabulích vzkaz: "Zastavte válku".

Pražanky nastoupily stejně jako v prvním zápase bez zraněné rozehrávačky Barbory Bálintové a pivotky Dragany Stankovičové a od úvodu doplácely na nepřesnou střelbu. Přestože se v prvních minutách ještě dostaly po pěti bodech Thomasové do vedení 9:5, domácí tým rychlou šňůrou duel otočil a vyhrál první čtvrtinu 18:13. České mistryně tou dobou na doskocích soupeře předčily v poměru 22:10, jejich střelecká úspěšnost ale byla pod hranicí třiceti procent.

"Jednoznačně jsme bránily o dost lépe než v prvním utkání, ale útok se nedařil. Samotné situace byly dobře připravené, jen jsme je netrefovaly. Ze začátku to bylo nervozitou a pak už se i některé hráčky bály," uvedla Hejková.

Její tým se dál snažil odrazit od pečlivé obrany, kvůli trápení pod košem Schia ale manko Pražanek narůstalo. Italský tým odskočil na dvouciferný rozdíl a ztrátu USK neodvrátila ani Thomasová, která už po poločase měla na kontě double double za 11 bodů a 10 doskoků. Hostující hráčky do přestávky proměnily jen 10 ze 36 střel z pole a netrefily ani jednu z devíti trojek. Nepomohlo jim ani 12 útočných doskoků.

USK se po přestávce nevzdal a v úvodu se přiblížil šesti body v řadě na rozdíl osmi. České mistryně před závěrečnou částí držely dál jednociferné manko a vycítily šanci duel otočit stejně jako před týdnem na své palubovce - tehdy smazaly v závěrečné pětiminutovce dvanáctibodovou ztrátu.

Sedm minut před koncem se Pražanky dotáhly na rozdíl pěti bodů (47:52), jenže po trefách Sottanaové a Grudaové získaly domácí hráčky opět uklidňující vedení o 11 bodů a v závěru žádné drama nepřipustily. Schio si proti USK připsalo třetí vítězství z osmi vzájemných zápasů.

"Po utkání jsem hráčkám řekla, že dnešek už je pryč a jdeme dál. Škoda, že jsem nemohla v závěru nechat některé z nich oddychnout, ale měly jsme až do posledních minut šanci. Stav série je nyní 1:1 a čeká nás rozhodující zápas doma. Tam budeme chtít udělat poslední krok," prohlásila Hejková.

Schio - USK Praha 69:56 (18:13, 37:25, 48:39)

Nejvíce bodů: Grudaová 16, Sottanaová 12, Keysová 10 - Jonesová 18, Thomasová 15, Condeová 13. Fauly: 12:11. Trestné hody: 7/6 - 11/7. Trojky: 7:1. Doskoky: 41:54. Stav série: 1:1.