Basketbalistky USK Praha prohrály na úvod Evropské ligy s Montpellier o bod

Lattes (Francie) - Basketbalistky USK Praha zahájily nový ročník Evropské ligy těsnou porážkou na hřišti francouzského Lattes Montpellier 74:75. Svěřenkyním trenérky Natálie Hejkové nestačilo v dramatickém duelu ani 23 bodů Španělky Maríi Condeové, nová posila Dragana Stankovičová přidala dalších 20 bodů. Domácí celek táhla Olivia Époupaová, jež zaznamenala 22 bodů včetně rozhodujícího trestného hodu necelou vteřinu před koncem.

"Je to obrovská smůla. Nemůžu říct, že by zvítězil lepší tým, ale šťastnější. Za svou kariéru jsem nezažila, aby 0,6 vteřiny do konce zápasu někdo písknul takovýto faul. Na druhou stranu musíme vidět také naše chyby a neměly jsme to vůbec dopustit. Bohužel, šťastnější vyhrál," uvedla pro ČTK Hejková.

Pražanky se musely ve Francii obejít nejen bez amerických opor Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové, neboť ještě hrají zámořskou WNBA, ale od této sezony se musí vypořádat také s absencí Kateřiny Elhotové, která ukončila z rodinných důvodů kariéru. Její roli kapitánky přebrala slovinská rozehrávačka Teja Oblaková.

Oba týmy vstoupily do utkání s důraznou obranou a po pěti odehraných minutách byl stav pouze 4:2 pro domácí. Montpellier následně utekl do vedení 11:2, Pražanky však nástup soupeřek včas zachytily a díky 10 bodům Condeové vyrovnaly do konce první čtvrtiny na 17:17.

V další části se už české mistryně ujaly díky bodům Oblakové a Stankovičové vedení, avšak domácí držela francouzská reprezentantka a čtyřnásobná evropská vicemistryně Époupaová s 11 body na dostřel. Nadějný pětibodový náskok Pražanek pak před odchodem do kabin snížila dvoubodovou střelou s klaksonem Filipová.

"Celý zápas byl vyrovnaný. Kromě úvodu utkání, kde byla vidět naše nerozehranost, jsme se celý zápas se soupeřem tahaly. Nedokázaly jsme se však od soupeře odtrhnout, a abychom u nich vyhrály, musely bychom hrát bez chyb. To se ale nestalo," řekla Hejková.

Basketbalistky Montpellier ve třetí čtvrtině po třech minutách vyrovnaly na 38:38. USK se nicméně podařilo utéct do dalšího trháku a ke Condeové, jež měla po třiceti minutách už 19 bodů, se přidala i Stankovičová, která nastřádala jen o čtyři body méně. Pod košem se dařilo i Veronice Voráčkové; po třech čtvrtinách doskočila 11 míčů. I proto Pražanky vstupovaly do závěrečné části s vedením 57:51.

"Za Maríi a Draganu jsem ráda, chytly se. Před zápasem jsme nevěděly, kdo bude lídrem a kdo ten zápas potáhne. V dalších zápasech to zase může být někdo jiný, ale věřím, že to bude postupně lepší. Škoda těch školáckých chyb, které v zápasy byly," mínila Hejková.

Domácí se však za hlasité podpory fanoušků vrátily do hry a čtyři minuty před koncem po akrobatickém koši Époupaové skóre otočily. Poté Pražanky dvě minuty před koncem získaly zpátky tříbodový náskok, jenže Époupaová s Wallacovou strhly duel opět na stranu domácích.

Naději na prodloužení dala ještě Voráčková, která srovnala na 74:74. Na druhé straně neproměnila dva trestné hody Filipová, po následném faulu Stankovičové však dostala necelou vteřinu před koncem šanci také Époupaová a rozhodla. Přestože proměnila jen jeden trestný hod, druhý už doskočila její spoluhráčka Toureová a české mistryně už víc nestihly.

V dalších zápasech skupiny A zvítězil favorizovaný Jekatěrinburg na hřišti Rigy 71:56 a Benátky porazily nováčka z Szekszárdu 80:59. Příští duel čeká české mistryně 13. října na hřišti MBA Moskva. "Hlavní teď bude rozebrat si dnešní zápas a vyvarovat se chyb, které jsme dělaly. Pořád je to začátek soutěže a i domácí si v tomto utkání uvědomovali, že hrajeme bez opor Jonesové a Thomasové. Naše síla časem určitě stoupne," dodala Hejková.

Evropská liga basketbalistek - 1. kolo

Skupina A:

Montpellier - USK Praha 75:74 (17:17, 32:35, 51:57)

Nejvíce bodů: Époupaová 22, Petersová, Filipová a Wallaceová po 14 - Condeová 23, Stankovičová 20, Oblaková 14. Fauly: 21:14. Trestné hody: 11/7 - 16/13. Trojky: 8:7. Doskoky: 42:46.