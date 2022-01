Basketbalistky USK Praha přivítají ve šlágru EL dosud neporažený Jekatěrinburg

Praha - Basketbalistky USK Praha čeká v úvodu nového roku v Evropské lize náročná výzva, v boji o druhé místo ve skupině A vyzvou ve středu doma úřadujícího šampiona Jekatěrinburg. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové se pokusí ruskému favoritovi připravit první porážku v tomto ročníku a zároveň mu oplatit říjnovou těsnou prohru (73:75) po kontroverzním koši v poslední vteřině. Nejistý je start domácí opory Alyssy Thomasové, jež měla během vánoční pauzy pozitivní test na koronavirus a k týmu by se měla připojit jen pár hodin před začátkem utkání.

Pražanky vyhrály dosud v Eurolize osm z 10 zápasů a mají jisté čtvrtfinále. Proti Jekatěrinburgu však vyhrály jen jeden z posledních deseti duelů - naposledy doma v lednu 2019 (82:73). Ruský suverén útočí v tomto ročníku na sedmý euroligový titul v historii a čtvrtý po sobě. Celkem vyhrál v soutěži posledních 29 zápasů za sebou.

"Hráčky si během svátků odpočinuly a vrátily se k basketbalu s novou chutí. Na druhou stranu jsme ale také ztratily rytmus a lehkost z naší předvánoční spanilé jízdy. Od té doby jsme odehrály pouze jeden velmi lehký ligový zápas ve Strakonicích, takže je otázka, jak nastoupíme do utkání s takto těžkým soupeřem," řekla ČTK Hejková.

USK vyhrál v EL šest zápasů za sebou, naposledy prohrál právě s Jekatěrinburgem po dramatické koncovce o dva body. Tehdy se Pražanky zlobily na rozhodčí, že před rozhodující trojkou Alexandrie Bentleyové neodpískali aut její spoluhráčky Alby Torrensové. Tato kontroverze v týmu stále rezonuje.

"To, že občas ukazují vítězný koš Bentleyové v sestřihu deseti nejlepších akcí první půlky Euroligy, nás až uráží, protože před tím bylo porušení pravidel. Na druhou stranu by to ale bylo jako motiv zápasu málo. Když zkrátka chytíte s Jekatěrinburgem dobrou slinu, musíte ji využít. Uvidíme, jak se nám to podaří teď," uvedla slovenská trenérka.

Nejistý je start domácí podkošové opory Thomasové, neboť kvůli pozitivnímu testu nemohla odcestovat z USA do Česka a stále není týmu k dispozici. "Pokud bude mít kontrolní test v pořádku, měla by přicestovat ve středu v jednu hodinu. Dá se říct, že by se tak mohla připojit pouhých pár hodin před zápasem," uvedla Hejková.

Naopak Jekatěrinburg by měl dorazit do Prahy se všemi hvězdami včetně tria Marie Vadějevové, Jonquel Jonesové a Allie Quigleyové, jež mají v Eurolize střelecký průměr přes 14 bodů na zápas. Ruský favorit může nově počítat i s americkou rozehrávačkou reprezentující Maďarsko Courtney Vanderslootovou.

"Bude to těžší zápas než u nich, protože Jekatěrinburg už nastoupí v plné síle. Je to největší favorit, nejbohatší klub Euroligy a přestože mají některé hráčky evropský pas, je to prakticky americký výběr. Zkusíme hrát důstojnou úlohu jako v Jekatěrinburgu a věříme, že se hala naplní z maximální možné kapacity," dodala Hejková. Její tým na dálku bojuje o druhé místo ve skupině se Salamancou, která má duel v Montpellier odložený kvůli koronaviru.

Zápas USK proti Jekatěrinburgu začne v pražské hale Královka ve středu v 19:00.