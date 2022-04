Basketbalistky USK Praha porazily potřetí Žabiny Brno a slaví rekordní 16. titul

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily doma ve třetím finále Žabiny Brno 74:51 a slaví v samostatné lize rekordní šestnáctý titul. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové ovládly sérii 3:0 na zápasy a triumfovaly v nejvyšší soutěži po dvanácté za sebou. V součtu s federální ligou se USK osamostatnil s 24 tituly v čele historického pořadí před jiným pražským celkem Spartou.

"Tohle se neomrzí. Je to můj desátý titul v USK a celkem pětadvacátý. Vždy existuje nějaký motiv, ale hlavní je, že mě to stále baví. Baví mě vyhrávat a my vyhráváme, takže je to radostná práce," řekla po duelu novinářům trenérka šampionek Natália Hejková.

"Finále bylo jednodušší, než jsem čekala. Po Final Four jsme měly hodně zdravotních problémů a hrály jsme v nevšední sestavě. I přes tyto okolnosti si ale budu na tento titul pamatovat," doplnila slovenská trenérka, jež by s týmem měla pokračovat i v další sezoně.

USK neprohrál žádné utkání už v deváté sezoně za sebou a drží v lize sérii 245 výher. Pražanky naposledy zaváhaly v roce 2013 právě se Žabinami (tehdy IMOS Brno) ve třetím finále. Brněnský tým, který má na kontě čtrnáct titulů a dostal se do série o titul po třech letech, drží aktuální rekord s 256 triumfy za sebou. Tento milník bude USK atakovat v příští sezoně.

Ocenění pro nejužitečnější hráčku finálové série obdržela kapitánka staronových šampionek Teja Oblaková. Slovinská rozehrávačka zaznamenala ve třetím duelu 11 bodů a šest asistencí. Nejlepší střelkyní byla její spoluhráčka Brionna Jonesová, která k 24 bodům přidala 11 doskoků. Double double měla i druhá americká hráčka pražského týmu Alyssa Thomasová za 10 bodů a 10 doskoků.

"Jsem ráda, že pokračujeme jako neporažené. Doufám, že na to navážeme dál. MVP jsem vůbec nečekala, jen jsem hrála, co umím a takhle to dopadlo," doplnila Oblaková, která nastupovala i přes zlomeninu nosu. "S maskou jsem však hrát nechtěla. Nakonec to dobře dopadlo, že jsem nedostala ještě další ránu," usmála se slovinská reprezentantka.

Čtvrtý tým tohoto ročníku Evropské ligy chtěl před svými fanoušky v hale Královka navázat na předchozí finálové výhry 78:44 a 82:47. Ještě před úvodním výhozem převzala trenérka Hejková státní vyznamenání za zásluhy o slovenský sport.

Pražanky, které se musely obejít bez rozehrávačky Terezy Vyoralové, měly povedený úvod a díky třem rychlým trojkám Veroniky Voráčkové utekly brzy do vedení 13:6. USK pokračoval v jistém výkonu a díky úspěšnosti střelby 73 procent vyhrál první část 37:14. Povedenou desetiminutovku domácích korunovala střelou s klaksonem z poloviny hřiště Oblaková.

Náskok USK narůstal i ve druhé čtvrtině a také díky 19 bodům Jonesové odcházely Pražanky k poločasové přestávce s náskokem 53:22. Během pauzy dostala ocenění hlavního partnera Renomia pro nejlépe doskakující hráčku základní části Monika Grigalauskytéová z Žabin. Litevská podkošová hráčka zaznamenala proti USK do poločasu 10 bodů.

Brňanky sice po přestávce hru vyrovnaly, dlouho se jim ale nedařilo stlačit manko pod 30 bodů. Jonesová s Thomasovou už měly před závěrečnou čtvrtinou na svém kontě double double. Přestože trenérka Hejková dala v závěru prostor mladým hráčkám z lavičky, USK již žádné drama nedovolil a zakončil finálovou sérii vítězstvím o 23 bodů.

"Soutěžit v našich podmínkách s USK je zatím těžko řešitelný úkol. Hráčky ale prokazovaly celou sezonu takové výkony, že USK byl vlastně jediný soupeř, který nás porazil. To je známka, že jsme pracovali dobře," řekl trenér brněnského celku Viktor Průša. "Ve finále jsme sice čekali, že je potrápíme trochu více, ale síla USK je zatím na jiné úrovni. Především bránit duo hráček Thomasová - Jonesová je těžko řešitelný úkol nejen pro českou ligu, ale i pro většinu Evropy," dodal Průša.

USK Praha - Žabiny Brno 74:51 (37:14, 53:22, 65:33)

Nejvíce bodů: Jonesová 24, Voráčková 17, Oblaková 11 - Grigalauskytéová 12, Hamzová 11, Vondráčková, Šoukalová obě 7. Fauly: 15:16. Trestné hody: 11/9 - 13/10. Trojky: 9:3. Doskoky: 42:39. Konečný stav série: 3:0.