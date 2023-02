Basketbalistky USK Praha porazily Olympiakos 85:54 a jsou v EL dál druhé

Pireus (Řecko) - Basketbalistky USK Praha zvítězily ve 13. kole Evropské ligy na palubovce Olympiakosu Pireus jasně 85:54 a dál drží druhé místo ve skupině A. České mistryně se opíraly zejména o výkony americké pivotky Brionny Jonesové, která zaznamenala 19 bodů, a její krajanky Alyssy Thomasové, autorky 17 bodů, osmi doskoků a sedmi asistencí. Nejlepšími střelkyněmi Olympiakosu byly Megan Gustafsonová a Anna Stamolampruová se 14 body.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové potvrdily proti poslednímu týmu tabulky roli favoritek a připsaly si deváté vítězství v sezoně. Základní část uzavřou příští týden doma zápasem s Boloňou. Postup do čtvrtfinále měly Pražanky jistý už před utkáním v Řecku.

"Tyto zápasy, kdy se čeká povinné vítězství, jsou vždy nepříjemné. Těší mě ale, že jsme během utkání využily širší kádr. Hráčky z lavičky se na tom podílely nejenom za rozhodnutého stavu, ale také ve chvílích, kdy bylo třeba zabrat. Nakonec to byla přesvědčivá výhra," řekla Hejková ČTK.

Oba týmy se vrátily do Euroligy po třítýdenní reprezentační pauze. USK začal proti outsiderovi lépe a díky deseti bodům Jonesové získal v komorní atmosféře po necelých pěti minutách hry dvojciferné vedení (14:2). Řecký celek sice snížil a ve druhé čtvrtině držel krok, Pražanky přesto odcházely na poločasovou přestávku s desetibodovým náskokem. Dařilo se jim hlavně na doskoku, kde soupeře v první půli předčily 24:14.

"První čtvrtinu jsme hrály koncentrovaně a to, co jsme chtěly. Druhá čtvrtina byla trochu hlušší a byly tam nějaké chyby. Na tom zkusíme do příště zapracovat," uvedla Hejková.

Po pauze USK odpor Olympiakosu definitivně zlomil. K Jonesové se střelecky přidaly Thomasová a Valériane Vukosavljevičová. Thomasová zaznamenala ve třetí části 12 bodů a Pražanky získaly dvaadvacetibodové vedení. Třetí čtvrtinu vyhrály 29:17. "Tam už jsme byly zase maximálně koncentrované," podotkla slovenská trenérka.

V závěrečné části nechala Hejková hlavní hvězdy na lavičce, USK přesto náskok ještě zvýšil. Zatímco Thomasová s Oblakovou odpočívaly, Jonesová si pauzu vyžádala. "Dostala úder do zad a prosila, aby si mohla sednout," líčila Hejková.

České šampionky i tak dovedly utkání bez potíží k vítězství a podruhé v sezoně porazily Olympiakos o více než třicet bodů. Navázaly na prosincové domácí vítězství 95:63. "Poslední zápas s Boloňou nebude jen o dokončení skupiny, ale také o získání klidu a sebevědomí před play off," dodala Hejková.

Olympiakos Pireus - USK Praha 54:85 (16:26, 27:37, 44:66)

Nejvíce bodů: Stamolampruová a Gustafsonová po 14, Shooková 7 - Jonesová 19, Thomasová 17, Vukosavljevičová 15. Fauly: 16:15. Trestné hody: 10/9 - 14/8. Trojky: 5:5. Doskoky: 26:43.

Další zápasy skupiny A:

Fenerbahce Istanbul - Valencie 93:61,

19:00 Polkowice - Bourges,

20:30 Boloňa - Szekszárd.

Tabulka:

1. Fenerbahce Istanbul 13 11 2 1119:924 24 2. USK Praha 13 9 4 1048:885 22 3. Valencie 13 8 5 933:917 21 4. Bourges 12 7 5 842:813 19 5. Polkowice 12 7 5 870:888 19 6. Boloňa 12 4 8 892:906 16 7. Szekszárd 12 3 9 812:987 15 8. Olympiakos Pireus 13 1 12 860:1056 14