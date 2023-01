Basketbalistky USK Praha mohou v lize získat rekordní 257. vítězství za sebou

Praha - Basketbalistky USK Praha mohou v sobotu získat rekordní 257. ligovou výhru za sebou a překonat vítěznou sérii Gambrinusu Brno z let 1998 až 2007. Šestnáctinásobné české šampionky zaútočí na historické maximum v domácím utkání 14. kola ŽBL proti Slovance, v němž budou obrovskými favoritkami. Duel začne v hale Královka v 17:00.

"Ta série je pochopitelné příjemná. Hlavním receptem je naše motivace. Máme hráčky, které chtějí vyhrávat a je jedno, jestli hrají pohár v Horní Dolní nebo Euroligu. Prostě chtějí vyhrát. Máme typy, které jsou soutěživé. To je podstata všeho," řekla novinářům trenérka Natália Hejková.

Úřadující české mistryně prohrály v nejvyšší soutěži naposledy 30. dubna 2013, kdy ještě v hale Folimanka podlehly během finálové série právě Brnu (tehdy IMOS Brno) 72:73. Od té doby vládnou soutěži takřka deset let bez zaváhání.

"Pamatuji si to velmi dobře. V té sérii jsme vedly 2:0 na zápasy a první dvě utkání byla celkem jednoduchá. Ve třetím to hráčky trochu podcenily. Už seděly na kufrech a měly na další den koupené letenky domů, takže jsme je museli přebukovávat," uvedla Hejková.

Série 256 zápasů Gambrinusu Brno bez porážky trvala od února 1998 do února 2007 a orámovaly ji dvě prohry s USK. Pražanky ji vyrovnaly minulý týden na hřišti Ostravy, kde zvítězily jasně 102:38.

"Začaly jsme si to uvědomovat, když nám připomněli, že nám zbývá asi šest zápasů. Nikdy jsme na to předtím nemyslely. Jen na začátku sezony jsme měly hodně nemocných hráček a hrozilo, že bychom neměly s kým hrát. Bylo by ale nefér, kdybychom přišly na hřiště s deseti dorostenkami. Naštěstí Česká basketbalová federace byla rozumná a zápasy nám odložila," řekla Hejková.

V prvním vzájemném zápase v sezoně vyhrál USK na hřišti Slovanky jasně 105:60, po první čtvrtině vedl už 41:18. Za jasným vítězstvím půjde i tentokrát. Zatímco úřadující mistryně překonaly z jedenácti ligových duelů osmkrát stobodovou hranici, Slovance patří s bilancí dvou výher a jedenácti porážek předposlední deváté místo.

"Ta série je určitě skvělá a jsem ráda, že už jsem toho devět let součástí. Bude to ale zápas jako každý jiný. Naší povinností je vyhrát a vstoupit do toho dobře," uvedla rozehrávačka Tereza Vyoralová.

V mužské domácí soutěži drží rekordní šňůru vítězství osmnáctinásobný šampion Nymburk. Jeho nejdelší série neporazitelnosti čítá ale "jen" 93 duelů.