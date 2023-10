Basketbalistky USK Praha jsou po řadě změn před startem Evropské ligy opatrné

Praha - Po velké obměně, s upraveným herním stylem i opatrnějšími ambicemi v Evropské lize vstoupily do nové sezony basketbalistky ZVVZ USK Praha. Oproti minulosti se musí obejít bez dvojice Američanek Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové, tým ale posílilo šest nových hráček. Úřadující české mistryně zahájí po ligové výhře v Trutnově (95:47) účinkování v Eurolize ve středu doma proti francouzskému Landes a trenérka Natália Hejková na tiskové konferenci řekla, že se tým potřebuje hlavně sehrát.

"Řekla bych, že je to takový začátek nové éry USK. Většina hráček je mladá. Doufáme, že tu stráví několik sezon a bude to opět tým, na který jsme zvyklí," uvedla Hejková.

Pražanky se pokusí probojovat v Evropské lize potřetí za sebou do Final Four. Vloni závěrečný turnaj hostily, skončily však čtvrté. "Tým, který dnes máme, je oproti minulým sezonám hodně jiný. Thomasová byla nositelkou stylu, který nám vyhovoval, ale pro další sezony jsme se rozhodli, že v týmu nebude. S Jonesovou jsme počítali, ale ta si bohužel ve WNBA přetrhla Achillovu šlachu a vypadá to, že bude po celou sezonu v Eurolize pryč," řekla Hejková.

Tým opustily také Britka Temi Fagbenleová, Slovenka Barbora Wrzesiňská nebo Češky Tereza Halátková a Simona Sklenářová. Novými posilami jsou Australanka Ezi Magbegorová, Španělka Maite Cazorlaová, Němka Nyara Saballyová nebo česká reprezentantka Gabriela Andělová s Marianou Přibylovou a Karolínou Petlanovou.

"S Magbegorovou jsme byly domluvené už před americkou sezonou, ale museli jsme hledat rychle náhradu za Jonesovou. To se nám nepodařilo, proto jsme se rozhodli pro další hráčku do budoucnosti, kterou je Saballyová - mladší sestra slavnější Satou. Přijde k nám ale až po konci WNBA, neboť hraje za New York Liberty. Vypadá to, že se stihne zapojit na čtvrtý zápas v Eurolize," doplnila Hejková.

USK bude vedle Evropské ligy hrát i domácí Chance ŽBL, Českého poháru se znovu nezúčastní. Po středečním utkání s Landes čekají Pražanky v Eurolize venkovní duely v Polkowicích, Györu a Salamance. Ve skupině B narazí ještě na Villeneuve, Mersin a Boloňu. Do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší.

"Ve skupině je velký favorit Mersin a pak může každý porazit každého. To je velmi nepříjemné. Horší pro nás je ale cestování, kdy nemáme žádné přímé lety. Vždy jsou nějaké komplikace a dvakrát pojedeme jen autobusem," řekla Hejková.

Ohledně ambic zůstala zkušená slovenská trenérka opatrná. Přestože si pochvalovala možnosti velké rotace hráček na perimetru, tým se potřebuje podle ní sehrát. "Tým je čerstvý, nový a budeme potřebovat čas, aby z toho byl skutečně tým. Bude záležet na nás, jak budeme pokračovat v jeho budování. Času na přípravu bylo málo. Odehrály jsme málo zápasů a většina z nich byla s chlapci. Máme za sebou jen dva ženské zápasy se slabšími soupeři a už v nich bylo vidět, že bychom jich potřebovaly alespoň deset," dodala Hejková

Utkání proti Landes začne v hale Královka od 19:00.