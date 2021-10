Basketbalistky USK Praha cílí na postup v Eurolize, kapitánkou bude Oblaková

Praha - S cílem vyhrát opět českou nejvyšší soutěž a probojovat se po roční pauze do vyřazovacích bojů v Eurolize vstoupily do nové sezony basketbalistky ZVVZ USK Praha. Obejít se musejí bez dlouholeté opory Kateřiny Elhotové, která ukončila z rodinných důvodů kariéru, roli kapitánky po ní převzala slovinská rozehrávačka Teja Oblaková. Úřadující české mistryně po třech výhrách v nejvyšší soutěži zahájí účinkování v Eurolize ve středu na hřišti francouzského Montpellier.

"Náš tým prošel výraznou obměnou. Ze základního týmu, který hrál hodně v Eurolize, nám odešla kapitánka Elhotová, jež byla ikonou USK. Strávila tu celou kariéru a byla lídrem. Je to určitě naše největší ztráta," řekla na tiskové konferenci trenérka Natália Hejková. "Teja byla demokraticky určená a asistentkou bude Tereza Vyoralová. Myslím ale, že bychom se shodly, i kdybychom daly hlasovat,“ podotkla s úsměvem slovenská trenérka.

Hráčky USK chtějí v Eurolize napravit loňský neúspěch, kdy se jim nepodařilo poprvé od sezony 2012/13 postoupit do čtvrtfinále prestižní soutěže. V ročníku, který byl ovlivněn pandemií koronaviru a základní skupiny se hrály v "bublinách", neuspěly ve skupině s Fenerbahce Istanbul, Lyonem a Gdyní. Nyní se Euroliga vrací opět k modelu dvou osmičlenných skupin a systému zápasů doma - venku. Pražský celek narazí na úřadujícího šampiona Jekatěrinburg, poraženého finalistu Salamancu, Rigu, Benátky, MBA Moskva, Szekszárd a právě Montpellier. Do březnového čtvrtfinále postupují čtyři nejlepší celky.

"Do úvodních zápasů řešíme nicméně další problém, a tím je absence amerických hráček Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové. Ty sice v našem týmu zůstávají, ale prožívají nyní vynikající sezonu ve WNBA, kde jsou v semifinále. Kdyby prošly dál, musely bychom bez nich odehrát první tři euroligové zápasy. To by byla také ztráta," doplnila Hejková na adresu hráček Connecticutu. Stav semifinále s Chicagem, který se hraje na tři vítězné zápasy, je zatím 1:2 v neprospěch týmu s hráčkami z USK Praha.

Cíle v Eurolize má přesto Hejková jasné. "Zdá se sice, že jsme tentokrát v lehčí skupině, ale nemám ráda kalkulace. Musíme být pokorní a dát si postupné cíle. Chceme vyhrát každý zápas, dostat se do play off a pak se uvidí," prohlásila trenérka, která v USK Praha působí od roku 2012.

Soutěž se uskuteční s novými bezpečnostními pravidly. "Na srpnovém setkání klubů se všichni domluvili, že se chtějí vyvarovat utkáním v bublinách. Když bude mít nějaký tým problém s covidem, duel se zruší, náhrada za to nebude a soutěž poběží dál," informoval generální manažer týmu Marek Kučera. "Nechali jsme celý náš tým očkovat, aby cestování a testování bylo jednodušší. Snad s tím nebudeme mít problém a tým zůstane zdravý," přál si Kučera.

Vedle Elhotové opustily českého šampiona také chorvatské hráčky Marija Režanová a Ivana Dojkičová. Po ročním působení v zahraničí a zranění kolena se ale vrátila Alena Hanušová a novými tvářemi jsou Dragana Stankovičová z Bosny a Hercegoviny a slovenská reprezentantka Barbora Bálintová. V týmu dál působí Španělka María Condeová. "Věřím, že Dragana, která je zhruba stejně vysoká jako Režanová, přinese do týmu hlad a bude to pro ní odrazový můstek," dodala Hejková.

Úvodní euroligový zápas sehraje USK Praha na palubovce Montpellier ve středu od 20:00.