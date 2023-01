Basketbalistky USK Praha čeká v Evropské lize důležitý zápas s Bourges

Praha - Basketbalistky USK Praha čeká ve středu důležité utkání 10. kola Evropské ligy proti francouzskému Bourges. České mistryně se pokusí napravit před vlastními fanoušky poslední domácí porážku s Valencií a upevnit si pozici mezi čtyřmi nejlepšími týmy skupiny A. Utkání začne v 19:00.

"Porážka s Valencií je komplikace a vrací nás někam na jiné pozice, abychom si nemyslely, že můžeme vyhrávat i s takovýmto výkonem. Proti Bourges potřebujeme vyhrát. Bude to ale další velmi těžký zápas," řekla novinářům trenérka Natália Hejková.

Pražanky vyhrály první vzájemné utkání v listopadu ve Francii těsně 73:70. USK tehdy chyběla zraněná pivotka Brionna Jonesová, 28 body se ale blýskla její americká spoluhráčka Alyssa Thomasová.

Bourges naposledy zvítězilo nad Boloňou a Olympiakosem, ve skupině A je páté. Od třetího USK ho dělí bod, mezi oběma týmy je ještě Valencie.

"Věřím, že když už budeme kompletní, vrátíme se k naší hře, kdy dobře bráníme a běháme hodně dopředu. Musíme si pomoci snadnými koši. Postupný útok nám trochu vázne," uvedla rozehrávačka Tereza Vyoralová.

Šestnáctinásobné české šampionky se naladily o víkendu ligovým triumfem nad Slovankou (126:71). V nejvyšší soutěži zaznamenaly 257. vítězství za sebou a překonaly rekord Gambrinusu Brno z let 1998 až 2007.

"Domácí prostředí bude výhodou, ale myslím si, že je přeci jen trochu narušená psychika. Poslední zápas v Eurolize jsme prohrály a ani proti Slovance to nebylo v obraně kdo ví co. Je potřeba to zlepšit a proti Bourges sehrát jiný zápas, než byl ten předtím," podotkla Hejková. Její tým vládne v soutěži ve statistice asistencí (průměr 24,1), v počtu nastřílených bodů (82,2) a doskoků (42,9) jsou Pražanky druhé.

Hlavními tahounkami Bourges jsou rozehrávačka Yvonne Andersonová s průměrem 17,6 bodu na zápas a kanadská pivotka Kayla Alexanderová s bilancí 11,4 bodu a 9,3 doskoku na zápas.

"Všechny tři zápasy před reprezentační pauzou budou teď důležité. Dva máme doma a jeden venku. Je to velká škoda, že jsme s Valencií prohrály a v konečném účtování nás to může mrzet. Musíme se proto maximálně připravit na Bourges a odehrát lepší zápas, než byl ten poslední," dodala Vyoralová.